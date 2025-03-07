Російський посол втрапив у скандал на виставці у Болгарії

Публіка вичерпно пояснила, що тут «не Москва»

Посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова змушена була піти з відкриття виставки у столиці Болгарії Софії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарську службу Радіо Свобода.

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Митрофанова прийшла на відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу у софійській галереї «Квадрат 500». Коли вона увійшла до зали, її зустріли мовчанням, а потім, коли Митрофанова звернулася до однієї з відвідувачок російською, та почала вигукувати: «Це не Москва! Це Європа!».

Митрофанова перейшла до іншої зали, але жінка йшла за нею, називаючи її «вбивцею». До скандування «Це не Москва!» долучалися дедалі більше людей, і врешті-решт російський посол вимушена була піти.

«Главком» повідомляв, що російський тенісист Данило Медведєв у лютому цього року влаштував перепалку із суддею на турнірі в Дубаї, – мовляв, у того «подвійні стандарти щодо росіян».

Раніше стало відомо, що російська опозиційна журналістка Божена Ринська втрапила у скандал у Латвії. У дописі у Facebook вона назвала вихідців з країн Азії «печерними людьми».