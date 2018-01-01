Опубликовано видео с японцем, который купается при 60-градусом морозе
- Сьогодні, 13:31
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Розсилка
Японец купается на морозе
Ролик собрал сотни тысяч просмотров
Волну обсуждений в сети вызвал ролик, который показывает, как японец купается в открытом водоеме при температуре воздуха -60 градусов. За три дня видео собрало 370 тыс. просмотров, сообщает «Главком».
Экстремальное купание жителя Дальнего востока проходило в водоеме села Оймякон в Якутии. В ролике видно, как мужчина выбегает из микроавтобуса и, наспех сказав что-то а камеру, с криками заходит в воду. Так как водоем оказался очень мелким, то он лег, чтобы окунуть почти все тело в воду. А после этого он выбежал с бурными возгласами.
По словам героя этого ролика, он отважился на такой шаг, чтобы познать русскую душу. За его подвигом наблюдало несколько человек, которые были очень тепло одеты.