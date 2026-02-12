Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого

Головним питанням дня буде можливість виступу українця Владислава Гераскевича у скелетоні

У четвер, 12 лютого 2026 року, пройде п'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Уперше вийдуть на старт представники одного з найшвидших видів спорту на льоду – скелетону, який прикув до себе багато уваги ЗМІ через позицію Владислава Гераскевича щодо вшанування загиблих спортсменів, зображених на його шоломі. Менш вагомим був скандал у британської команди, якій заборонили вдягати шоломи через їхню неприродну форму.

Також цього дня відбудеться одна з найцікавіших дисциплін санного спорту – командна естафета. Вона закриє програму змагань і буде оновленою: тепер замість трьох видів змагань вона поєднуватиме чотири (жіночу та чоловічу одиночку, а також жіночу та чоловічу двійки). Україна славиться виступами саме в оновленому форматі, де здобувала бронзому медаль на етапі Кубка світу

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад шостого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап 12 лютого 10:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – США 10:05 Керлінг Жінки. Японія – Швеція 10:05 Керлінг Жінки. Італія – Швейцарія 10:05 Керлінг Жінки. Канада – Данія 10:30 Скелетон Чоловіки. Заїзд 1 11:00 Фристайл Могул. Чоловіки. Кваліфікація 2 11:00 Сноубординг Сноубордкрос. Чоловіки. Попередній раунд 12:08 Скелетон Чоловіки. Заїзд 2 12:30 Гірські лижі 🥇 Супергігант. Жінки 13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група A. Швейцарія – Франція 13:55 Фристайл 🥇 Могул. Чоловіки. Фінал 2 14:00 Лижні гонки 🥇 Роздільний старт, 10 км. Жінки 15:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Німеччина 15:05 Керлінг Чоловіки. США – Швейцарія 15:05 Керлінг Чоловіки. Велика Британія – Швеція 15:30 Хокей Жінки. Попередній етап, група A. Фінляндія – Канада 15:56 Сноубординг 🥇 Сноубордкрос. Чоловіки. Фінал 17:30 Ковзани 🥇 5000 м. Жінки. 19:30 Санний спорт 🥇 Командна естафета 20:05 Керлінг Жінки. Китай – Велика Британія 20:05 Керлінг Жінки. Італія – Південна Корея 20:05 Керлінг Жінки. Данія – Японія 20:05 Керлінг Жінки. Швеція – США 21:25 Сноуборд 🥇 Гафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3) 22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Латвія – США 22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Німеччина – Данія 22:36 Шорт-трек 🥇 500 м. Жінки. Фінал A 22:38 Шорт-трек 🥇 1000 м. Чоловіки. Фінал A Виступи українців 11 лютого У шостий змагальний день найбільші шанси на високий результат матиме українська естафета у санному спорті. Команда України вже піднімалася на подіум на етапі Кубка світу в Сігулді минулого сезону, тому знає, як створювати сенсацію. Якщо українці стабільно пройдуть всі чотири види, то в них буде шанс поборотися за потрапляння до п'ятірки. Іншими двома дисциплінами, де розігруватимуть нагороди і точно виступлять українці, є супергігант у гірськолижному спорті та гонка з роздільним стартом у жінок в лижних перегонах. Окремо варто згадати Владислава Гераскевича. Українець блискуче виступив на тренуваннях, потрапивши навіть до трійки. Однак наразі невідомо, чи дасть змогу Міжнародний олімпійський комітет виступити українцю, який заявив, що змагатиметься лише у «шоломі пам'яті».

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади 2026.