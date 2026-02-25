«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.

Будинок за майже $10 тис. має мінуси та переваги

У Білорусі продається село з назвою Веселуха. Сума вартості села не перевищує ціну однокімнатної квартири в регіоні, де розташоване поселення. Про це пише «Главком» із посилання на повідомлення про продаж села.

Село Веселуха розташоване у Вітебській області Білорусі. Його виставили на продаж за $9 900 тис. За цю суму охочі можуть придбати три великі двори з будинками, ліс та річку. Наприклад, один з будинків площею 43 м² навіть має пічку та шифер на даху.

У Білорусі продається ціле село фото з відкритих джерел

Власник запевняє покупців, що в селі можна насолодитися мальовничими краєвидами та називає свою пропозицію «ексклюзивною». Загальна площа земельної ділянки села складає 2 гектара.

Будинки у селі потребують ремонту фото з відкритих джерел

Крім привабливої ціни, село має такі переваги, як віддалене розташування від міста, доріг та навіть відсутність сусідів. До найближчого райцентру треба їхати близько 6 км. Однак є й мінуси, будинки та будівлі у селі потребують ремонту, а каналізація в них відсутня взагалі, тож воду новим власникам доведеться брати з криниці. Проте майбутньому власнику Веселухи все ж пощастить, адже електрика в селі вже є.

У будинках села Веселуха каналізація відсутня фото з відкритих джерел

