«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Село у Білорусі продають за $9 900 тис.
Будинок за майже $10 тис. має мінуси та переваги

У Білорусі продається село з назвою Веселуха. Сума вартості села не перевищує ціну однокімнатної квартири в регіоні, де розташоване поселення. Про це пише «Главком» із посилання на повідомлення про продаж села.

Село Веселуха розташоване у Вітебській області Білорусі. Його виставили на продаж за $9 900 тис. За цю суму охочі можуть придбати три великі двори з будинками, ліс та річку. Наприклад, один з будинків площею 43 м² навіть має пічку та шифер на даху.

У Білорусі продається ціле село
Власник запевняє покупців, що в селі можна насолодитися мальовничими краєвидами та називає свою пропозицію «ексклюзивною». Загальна площа земельної ділянки села складає 2 гектара.

Будинки у селі потребують ремонту
Крім привабливої ціни, село має такі переваги, як віддалене розташування від міста, доріг та навіть відсутність сусідів. До найближчого райцентру треба їхати близько 6 км. Однак є й мінуси, будинки та будівлі у селі потребують ремонту, а каналізація в них відсутня взагалі, тож воду новим власникам доведеться брати з криниці. Проте майбутньому власнику Веселухи все ж пощастить, адже електрика в селі вже є.

У будинках села Веселуха каналізація відсутня
Нагадаємо, торік в Іллінойсі продавався будинок, у якому частину свого дитинства провів Папа Римський Лев XIV. Будинок розташований приблизно за 32 км від центру Чикаго. Зазначається, що аукціон має тривати до 18 червня, але продавець може погодитися на пропозицію раніше. У 2022 році інвестор придбав цю нерухомість за $66 тис. Він відреставрував помешкання і виставив його на продаж на початку 2025 року вже за $250 тис, але попиту на оселю не було.

Також повідомлялося, віддалений будинок у горах Шотландії, який використовувався для укриття іноземних секретних агентів від неприємностей під час Другої світової війни, було виставлено на продаж. Розташований в глибині Шотландського нагір'я, в 27 км від міста Форт-Уільям, будинок під назвою Inverlair Lodge був реквізований Управлінням спеціальних операцій (SOE), шпигунською та диверсійною організацією, створеною Британією під час Другої світової війни.

