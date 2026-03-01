Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони

Щонайменше одна людина загинула та семеро отримали поранення

Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердило масштаби іранської атаки, що сталася в суботу, 28 лютого 2026 року. Тегеран застосував безпрецедентну кількість озброєння для удару по цивільній інфраструктурі та стратегічних об'єктах країни, що призвело до людських жертв та значних руйнувань у головних аеропортах регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aljazeera.

За даними Міноборони ОАЕ, відбувся запуск 137 балістичних ракет (з яких 132 було перехоплено системами Patriot та THAAD) та 209 ударних безпілотників (ППО знешкодила 195 апаратів). Незважаючи на високий показник перехоплення (понад 94%), 14 дронів та 5 ракет досягли суші або впали у територіальних водах, спричинивши пожежі та руйнування.

Найбільш серйозний інцидент стався в Міжнародному аеропорту Заїд (AUH) в Абу-Дабі. Офіційно підтверджено загибель однієї людини та це семеро людей отримали травми різного ступеня важкості під час перехоплення дрона над територією термінала. Уламки впали в зоні паркування та технічних споруд.

Найзавантаженіший аеропорт світу – Dubai International (DXB) – також постраждав від атаки. Один із конкорсів (залів очікування) зазнав «незначних структурних пошкоджень» після влучання уламків. Повідомляється про чотирьох постраждалих серед персоналу.

Уламки перехопленого БПЛА спричинили невелику пожежу на зовнішньому фасаді готелю «Бурдж-Аль-Араб», а також падіння фрагментів ракет у районі Пальм-Джумейра.

Нагадаємо, американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.