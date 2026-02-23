МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію

Посольство України в Мексиці закликало громадян до підвищеної обережності через масштабне загострення безпекової ситуації в країні, спричинене ліквідацією одного з найвпливовіших наркобаронів

Міністерство закордонних справ України закликало громадян України, які перебувають у Мексиці або планують поїздку, до максимальної пильності. Причиною стала масштабна армійська спецоперація, яка спровокувала хвилю насильства по всій країні. Про це повідомляє посольство України в Мексиці, інформує «Главком».

Посольство України в Мексиці у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та проведенням спецоперації мексиканської армії рекомендує громадянам України зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватися рекомендацій органів безпеки урядів Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та уникати поширення неперевіреної інформації.

Також українське закордонне відомство рекомендує українцям утримуватися від міжміських переміщень, особливо у нічний час. У разі зупинки озброєними особами або спроби пограбування рекомендується не вступати в конфлікт, оскільки нападники агресивні та озброєні.

«У разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю або життю громадян України просимо контактувати з Консульським відділом за телефоном (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. Про можливі зміни або додаткові рекомендації буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, внаслідок військової операції в Мексиці вбили лідера впливового картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо. Щоб завадити захопленню Ель Менчо, озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів, щоб перешкоджати таким операціям.