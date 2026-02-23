Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
Поліцейські охороняють територію, де члени організованої злочинності підпалили автомобілі
фото: Reuters

Посольство України в Мексиці закликало громадян до підвищеної обережності через масштабне загострення безпекової ситуації в країні, спричинене ліквідацією одного з найвпливовіших наркобаронів

Міністерство закордонних справ України закликало громадян України, які перебувають у Мексиці або планують поїздку, до максимальної пильності. Причиною стала масштабна армійська спецоперація, яка спровокувала хвилю насильства по всій країні. Про це повідомляє посольство України в Мексиці, інформує «Главком».

Посольство України в Мексиці у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та проведенням спецоперації мексиканської армії рекомендує громадянам України зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватися рекомендацій органів безпеки урядів Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та уникати поширення неперевіреної інформації. 

Також українське закордонне відомство рекомендує українцям утримуватися від міжміських переміщень, особливо у нічний час. У разі зупинки озброєними особами або спроби пограбування рекомендується не вступати в конфлікт, оскільки нападники агресивні та озброєні.

«У разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю або життю громадян України просимо контактувати з Консульським відділом за телефоном (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. Про можливі зміни або додаткові рекомендації буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, внаслідок військової операції в Мексиці вбили лідера впливового картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо. Щоб завадити захопленню Ель Менчо, озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів, щоб перешкоджати таким операціям.

Читайте також:

Теги: Мексика армія українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:55
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
19 лютого, 16:11
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
14 лютого, 15:17
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44
Вантаж призначався з України до Латвії, а водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
13 лютого, 13:30
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого, 06:41
Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Найтяжча зима від початку війни: як бізнес допомагає своїм працівникам
Найтяжча зима від початку війни: як бізнес допомагає своїм працівникам
5 лютого, 10:59
Глава КРН Сі Цзіньпін звільнив п’яту частину генералів під час кризи з Тайванем
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
27 сiчня, 11:51

Політика

Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Китай відреагував на нові мита Трампа
Китай відреагував на нові мита Трампа

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua