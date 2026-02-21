В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття

Собака приносила сміття до узбіччя дороги, таким чином, власник не платив за офіційний вивіз відходів

У місті Катанія на Сицилії викрито незвичний випадок порушення екологічних норм: місцевий мешканець навчив свого пса виносити пакети з відходами на незаконне звалище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Тварина приносила сміття до узбіччя дороги, допомагаючи власнику уникати оплати за офіційний вивіз відходів. Влада міста різко засудила такі дії, назвавши їх проявом крайньої нецивілізованості та експлуатацією домашньої тварини для порушення закону.

Завдяки роботі муніципальної поліції особу власника собаки було встановлено та притягнуто до адміністративної відповідальності. Правоохоронці наголосили, що подібні хитрощі не звільняють від обов’язку дотримуватися чистоти та поважати довкілля.

Цей інцидент підкреслює глибоку кризу у сфері поводження з відходами в Італії, особливо в її південних провінціях. Через нестабільну роботу комунальних служб та високі податки на вивіз сміття, багато мешканців намагаються позбутися відходів у нелегальний спосіб. Найгірша ситуація з ухиленням від «сміттєвого податку» спостерігається в Римі та Неаполі, тоді як на півночі країни рівень збору платежів значно вищий.

Щороку в Італії фіксують близько 10 000 злочинів проти довкілля, включаючи створення стихійних звалищ та незаконне спалювання сміття. Для боротьби з цим явищем муніципалітети використовують системи моніторингу, а штрафи за порушення можуть сягати 18 000 євро. Часто незаконний обіг відходів пов’язують із діяльністю організованих злочинних угруповань, відомих як «еко-мафія».

