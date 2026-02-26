Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)

Віталій Кичко пояснив начальник військової адміністрації, чому дороги біля мерії слизькі

У столиці біля КМДА дорога встелена ожеледицею. Через це не втримався на ногах начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Посадовець вразив відповіддю мера Києва Віталія Кличка, який пояснив йому, чому ж дороги у Києві слизькі та неприбрані. Про це пише «Главком» із посиланням на відео BIHUS Info.

За словами голови КМВА, він впав через неприбрані дороги у Києві. Проте це сталося біля мерії Києва. «Нещодавно я мало чи не вбився під мерію міста Києва. Мені реально повезло, тому що я впав на руку. Вона до сих пір болить, бо був забій», – заявив Тимур Ткаченко.

Про це посадовець розповів меру столиці Віталію Кличку, на що він отримав цілком логічну відповідь. «Підійшов до Віталія Володимировича Кличка і розповів йому за цю історію, що навіть під мерію не прибрано. І це ненормально. Ну, ми маємо слідкувати за цим. У відповідь я почув, що лід з'являється тоді, коли вода замерзає», – розповів Ткаченко про відповідь Кличка.

У соцмережах українці пишуть, що цей інцидент, а зокрема відповідь мера столиці має стати популярним мемом.

Нагадаємо, кияни скаржаться на слизькі тротуари та сходи на вулицях столиці. Річ у тім, що їх нічим не посипають та не розчищають. Зокрема, місцеві мешканці столиці скаржаться на слизькі сходи біля зупинки Політехнічна. Вони повністю покриті снігом з льодом. Тому людям доводиться не сходити вниз, а з'їжджати на ногах, тримаючись за поручні.

Також у центрі у Києва, зокрема на вулицях Ярославів Вал та Бульварно-Кудрявській, тротуари перетворилися на суцільну ковзанку з поодинокими сухими ділянками. За словами киян, особливо цинічною є ситуація поблизу Інституту ортопедії і травматології, куди щодня приходять люди з травмами та проблемами опорно-рухового апарату.