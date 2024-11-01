Американська компанія скинула валізу з космосу

Валіза бренду Samsonite впала з висоти 40 км і при цьому не зазнала жодних пошкоджень

Американський бренд Samsonite Group, який вже понад 100 років виробляє високоякісні валізи та сумки, провів унікальні випробування на міцність: валізу цього бренду скинули зі стратосфери на Землю.

Британська компанія Sent Into Space провела випробування валізи, відправивши її до стратосфери на висоту близько 40 тис. метрів і скинувши на Землю для оцінки міцності. Як пише видання Travel + Leisure, валіза витримала екстремально низькі температури в космосі і приземлилася на колеса, не отримавши пошкоджень.

Валіза вагою близько двох кілограмів була представлена ​​американським брендом Samsonite, який замовив тестування моделі з колекції Proxis. Фахівці Sent Into Space, відомі запусками різних предметів на висоту понад 30 тис. метрів для випробування їх на міцність, обладнали валізу камерою, системою контролю висоти та датчиками моніторингу умов польоту.

«Валіза Proxis Global Carry-on Spinner, яку продають за ціною $425 успішно витримала падіння з висоти 40 км, куди його відправили за допомогою стратосферної кулі. Вона впала на гірський схил у Лас-Вегасі», – йдеться у публікації.

За словами представника Sent Into Space Кріса Роуза, бренд Samsonite поставив завдання відправити валізу до стратосфери і потім спустити в гори, щоб оцінити її стійкість до екстремальних умов. За словами віцепрезидента Samsonite Уліяди Бопанни, метою компанії було довести, що вироби бренду здатні витримати будь-які умови.

«Валіза дуже міцна, але надзвичайно легка, і саме в цьому співвідношенні ваги до міцності полягає її стійкість», – розповів Уліяда Бопанна.

У польоті було задіяно парашутну систему, яка забезпечила м'яке приземлення. Після приземлення тестувальники підтвердили, що валіза та її колеса залишилися цілими. Уліяда Бопанна висловив сподівання, що валізи з цієї серії зможуть зацікавити туристів, які планують екстремальні поїздки, зокрема подорож у космос.

Нагадаємо, у аеропорту Варшави вибухнула валіза.