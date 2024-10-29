Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Мільярдер заповів більшу частину своїх статків улюбленій собаці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Собака на прізвисько Тіто отримає щедрий спадок від господаря
фото: The Sun

Бізнесмен Тата помер у віці 86 років, і заповів більшу частину грошей вівчарці

Індійський бізнесмен Ратан Тата заповів значну частину свого статку, який оцінюється в $118 млн, улюбленій німецькій вівчарці на прізвисько Тіто. Про це пише The Sun. Підприємець розпорядився, щоб його собака отримувала «необмежену турботу» до кінця своїх днів. Тіто був поруч із господарем до останніх днів його життя.

«Оскільки Тата ніколи не був одружений і не мав дітей, його статки були розділені між кількома близькими людьми, зокрема його дворецьким і помічником Конаром Суббіа, кухарем Раджаном Шоу, а також братом Джиммі Тата і двома зведеними сестрами – Ширін і Діанною Джіджібхою», – зазначають журналісти. 

Тата був одним із найвідоміших бізнес-лідерів Індії. Під його керівництвом Tata Group, яка володіє такими британськими автомобільними брендами, як Jaguar та Land Rover, перетворилася на одну з найбільших компаній країни з річним прибутком понад $100 млрд.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зазначив, що Тата був далекоглядним лідером, співчутливою та видатною людиною. Він забезпечив стабільність в управлінні одним із найстаріших і найпрестижніших бізнес-будинків у країні.

Нагадаємо, мільярдер Гаутам Адані з Індії, стан якого перевищує $100 млрд, оголосив про намір передати спадкоємцям свій бізнес – групу компаній Adani Group, капіталізація якої перевищує $200 млрд.  За словами підприємця, він піде на такий крок 2030 року, коли йому виповниться 70 років.

Читайте також:

Теги: Індія бізнесмен спадщина бізнес міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіцо вчергове повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для третьої світової війни
Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО
6 жовтня, 22:45
Посол: Бразилія станом на зараз визначає для себе свій базовий національний інтерес у мегатісному геополітичному та економічному тандемі з Китаєм, а також завдяки БРІКС
Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння
8 жовтня, 18:34
В Естонії відкрилась проукраїнська виставка
Парламент Естонії відкрив виставку «Заради Криму»
10 жовтня, 04:06
Під час опалювального сезону в Україні створять спеціальні штаби
В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль
13 жовтня, 00:15
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
16 жовтня, 12:35
Прем'єр Ізраїлю прокоментував удар дронами зі сторони Лівану
Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію
20 жовтня, 00:50
Остін закликав ЦАХАЛ менше бити по Бейруту
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
20 жовтня, 01:52
Вроцлавська лакофарбова фабрика могла зазнати атаки проросійського диверсанта
Хотів підпалити завод через завдання Кремля: Польща арештувала диверсанта
22 жовтня, 11:25
Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»
Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків
22 жовтня, 17:48

Курйоз

Мільярдер заповів більшу частину своїх статків улюбленій собаці
Мільярдер заповів більшу частину своїх статків улюбленій собаці
Кадиров повіджимався на стільцях під час зустрічі в Кремлі (відео)
Кадиров повіджимався на стільцях під час зустрічі в Кремлі (відео)
«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття
«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття
Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)
Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
30K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
26K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
23K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
17K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Тривога у Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:45
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
27 жовтня, 23:35

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua