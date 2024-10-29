Мільярдер заповів більшу частину своїх статків улюбленій собаці

Бізнесмен Тата помер у віці 86 років, і заповів більшу частину грошей вівчарці

Індійський бізнесмен Ратан Тата заповів значну частину свого статку, який оцінюється в $118 млн, улюбленій німецькій вівчарці на прізвисько Тіто. Про це пише The Sun. Підприємець розпорядився, щоб його собака отримувала «необмежену турботу» до кінця своїх днів. Тіто був поруч із господарем до останніх днів його життя.

«Оскільки Тата ніколи не був одружений і не мав дітей, його статки були розділені між кількома близькими людьми, зокрема його дворецьким і помічником Конаром Суббіа, кухарем Раджаном Шоу, а також братом Джиммі Тата і двома зведеними сестрами – Ширін і Діанною Джіджібхою», – зазначають журналісти.

Тата був одним із найвідоміших бізнес-лідерів Індії. Під його керівництвом Tata Group, яка володіє такими британськими автомобільними брендами, як Jaguar та Land Rover, перетворилася на одну з найбільших компаній країни з річним прибутком понад $100 млрд.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зазначив, що Тата був далекоглядним лідером, співчутливою та видатною людиною. Він забезпечив стабільність в управлінні одним із найстаріших і найпрестижніших бізнес-будинків у країні.

Нагадаємо, мільярдер Гаутам Адані з Індії, стан якого перевищує $100 млрд, оголосив про намір передати спадкоємцям свій бізнес – групу компаній Adani Group, капіталізація якої перевищує $200 млрд. За словами підприємця, він піде на такий крок 2030 року, коли йому виповниться 70 років.