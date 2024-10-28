Кадиров повіджимався на стільцях під час зустрічі в Кремлі (відео)

Чеченський диктатор відсторонився від інших учасників заходу і почав займатися фізкультурою

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров вирішив продемонструвати свою фізичну підготовку просто на зустрічі у Кремлі.

У мережі розповсюдився фрагмент із прямої трансляції, на якому видно, як чеченський диктатор відсторонився від інших учасників заходу і почав займатися фізкультурою.

Кадиров уперся у спинки стільців, що стояли біля столу, і почав на них віджиматися. Дійство тривало кілька секунд, а присутні навіть не звернули увагу.

Кадиров почав віджиматися на стільцях просто під час зустрічі у Кремлі. pic.twitter.com/vDP6z1z9Ry — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2024

Нагадаємо, Рамзан Кадиров 10 жовтня провів засідання із представниками силового блоку, на якому обговорював перестрілку біля офісу Wildberries у Москві. На ньому він звинуватив депутатів Держдуми Бекхана Барахоїва та Різвана Курбанова, а також сенатора Сулеймана Керімова у підготовці його вбивства. Глава Чечні також оголосив їм кровну помсту, якщо вони не нададуть доказів своєї невинності.