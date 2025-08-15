Лавров прибув на Аляску на переговори у светрі з написом «СССР»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на Аляску напередодні запланованих переговорів між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР». Як повідомляє «Главком».

У соцмережах розкритикували такий одяг на тлі зустрічі, яка має вивести Росію з дипломатичної ізоляції. Светр, як підкреслюють у соцмережах, може бути сприйнятий як навмисна провокація та відсилання до історичних подій, зокрема до продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році.

Нагадаємо, російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. Цю ситуацію бурхливо обговорюють у соцмережах, а деякі деталі цього престуру викликають особливий резонанс. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від головного редактора пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, під час перельоту журналістів годували котлетами по-київськи.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одразу ж привернув увагу фотографів у Анкориджі, коли спустився з трапа літака в кофті з великим написом «СРСР».

Організатори зустрічі пояснили нестандартні умови для преси високою завантаженістю готелів Аляски у дні проведення міжнародних переговорів. У соцмережах бурхливо обговорюють не лише «кулінарну іронію долі» з котлетами по-київськи, але й незвичайні умови, в яких опинилися представники російських ЗМІ, що прибули висвітлювати важливу подію.