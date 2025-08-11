Головна Скотч Курйоз
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватись на жінок і заробляти на OnlyFans

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чоловіки за допомогою ШІ почали перетворюватися на жінок
Для створення ШІ-аватарів чоловіки використовують нейромережу Runway

Чоловіки за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ) почали створювати собі віртуальні аватари у вигляді жінок та реєструвати їм облікові записи на OnlyFans. Облікові записи створені, щоб заробляти таким чином гроші з підписок, а також спонсорських пожертвувань. Про це повідомляє Clautie News, пише «Главком».

Для створення ШІ-аватарів чоловіки використовують нейромережу Runway. Вона не тільки генерує жіночі образи, а й дозволяє анімувати їх у реальному часі. Анімація повторює рухи чоловіків у веб-камері.

Посилаючись на заяви чоловіків, які заробляють таким чином на OnlyFans, Clautie News стверджує, що ШІ-аватари легко обманюють вбудовану в платформу для розміщення контенту систему модерації.

«Дана система налаштовується дуже легко. Водночас постає питання: наскільки етичним є використання ШІ-аватарів чоловіками таким чином?», – пише Clautie News.

Раніше стало відомо, що 23-річна мешканка Великої Британії погодилася стати моделлю для стартапу зі штучним інтелектом і не усвідомила, що більше не матиме «контролю над власним обличчям». Дівчина зізнається, що тепер хвилюється через потенційні наслідки угоди, яку підписала, не порадившись із фахівцями. 

Нагадаємо, компанія OpenAI представила свою довгоочікувану модель штучного інтелекту нового покоління – GPT-5. Нова версія, яку компанія позиціонує як «значне оновлення», вже доступна для багатьох користувачів, заявив головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман. 

До слова, в Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту.

