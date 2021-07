42-летняя Ефросинина впервые снялась в нижнем белье (фото)

Звезда похвасталась ягодицами на камеру

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые решилась на съемку в нижнем белье. Звезда приняла участие в рекламной кампании одного известного бренда белья. В видео Маша появляется в черной комбинации и грациозно дефилирует в нем. Параллельно Маша откровенно рассказывает историю о трансформации своего тела. О том, как только со временем смогла воспринять и полюбить свое отражение в зеркале.

«В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду - всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой.. Дальше вы все более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему», — начала рассказ Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ведущая вспомнила, что ее стиль в одежде называли «монашеский» и что она до сих пор попадает на свои интервью, в которых говорит, что никогда не снимется в белье.

«Но эта история не про первую обнаженную съемку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило все, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "или давай полюбим друг друга, или все, что ты делаешь с нами - тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни..», — отметила Ефросинина.

