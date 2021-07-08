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    42-летняя Ефросинина впервые снялась в нижнем белье (фото)

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    Телеведушая Маша Ефросинина - 42-летняя Ефросинина впервые снялась в нижнем белье (фото)
    Телеведушая Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Звезда похвасталась ягодицами на камеру

    Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые решилась на съемку в нижнем белье. Звезда приняла участие в рекламной кампании одного известного бренда белья. В видео Маша появляется в черной комбинации и грациозно дефилирует в нем. Параллельно Маша откровенно рассказывает историю о трансформации своего тела. О том, как только со временем смогла воспринять и полюбить свое отражение в зеркале.

    «В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду - всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой.. Дальше вы все более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему», — начала рассказ Ефросинина.

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    Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

    Ведущая вспомнила, что ее стиль в одежде называли «монашеский» и что она до сих пор попадает на свои интервью, в которых говорит, что никогда не снимется в белье.

    «Но эта история не про первую обнаженную съемку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило все, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "или давай полюбим друг друга, или все, что ты делаешь с нами - тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни..», — отметила Ефросинина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости певица Маша Ефросинина
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    42-летняя Ефросинина впервые снялась в нижнем белье (фото)