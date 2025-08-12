Головна Скотч Курйоз
У Китаї подружжя під час розлучення не змогло поділити курей: яку пораду дав суддя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китайський суд допоміг парі справедливо розділити 29 курей
фото: SCMP

У Китаї пара не могла поділити 29 несучок під час розлучення

В одному з сіл китайської провінції Сичуань пара фермерів вирішила розлучитися і поділити майно. Вони довго не могли зрозуміти, як вчинити з 29 курками, і тоді суддя запропонував колишньому подружжю оригінальне рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Жінка на прізвище Ту із села у провінції Сичуань та її чоловік Ян подали заяву на розлучення. Їхній основний заробіток забезпечувало тваринництво. Крім власноруч побудованих будинків, значних активів пара не мала. Оскільки вони були родом із різних сіл, місцеві правила дозволили їм самостійно вирішити питання житла.

Тому головним предметом поділу стало пташине господарство. За словами судді Чень Цянь, пара мала 53 птахів: 29 курей, 22 гусаки та дві качки. Гусей та качок розділили без проблем, а от кури стали каменем спотикання, бо їх було непарна кількість.

Пара звернулася по пораду до батьків, але ті не змогли допомогти, а діти взагалі відмовилися втручатися. Ту заявила, що особисто вирощувала курей і має до них емоційну прихильність, тож хоче отримати на одну більше. Ян заперечив, зазначивши, що також витратив багато часу та сил на догляд за птахом.

Суддя Чень запропонувала два варіанти: з'їсти зайву курку разом чи, щоб той, хто її залишить собі, компенсував іншому вартість. У результаті подружжя погодилося приготувати птаха і з'їсти його разом перед розлученням.

Пара вирішила підтримувати одне одного та зберегти базову дружбу. Курку вони сприйняли як символічну «прощальну трапезу», хоча подробиць вечері не розголошували.

Їхня історія розвеселила соціальні мережі. Один користувач мережі написав: «Суддя запропонував справедливе рішення, але справжньою жертвою стала курка». «Можливо, після того, як вони з'їли курячий суп, пара помирилася і вирішила не розлучатися», – пожартував інший.

До слова, влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. 

Теги: Китай суддя соціальні мережі птахи майно розлучення

