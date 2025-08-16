Головна Скотч Курйоз
Після спільної спільної пресконференції Путін «танцював» перед Трампом (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Путін бля Трампа погано тримався на ногах
скріншот з відео

Після завершення пресконференції Путін не вміг встояти на ногах біля Трампа

Російський диктатор Володимир Путін почав «танцювати» перед американським президентом Дональдом Трампом, повідомляє «Главком».

Після завершення пресконференції Путін не вміг встояти на ногах біля Трампа. Можливо, був задоволений зустріччю з американським лідером.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

