Понад 170 тату: бризилієць два роки позбувався татуювань на обличчі

Найбільш татуйований чоловік Бразилії звів малюнки з обличчя і розпочав нове життя

36-річний фотограф Леандро де Соуза, який був відомий як найбільш татуйований чоловік у Бразилії, вирішив повністю змінити свій образ. Він розпочав болісний процес зведення своїх численних татуювань, зокрема з обличчя. Наразі його татуювання на обличчі практично виведені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Леандро де Соуза.

За словами де Соузи, він зробив понад 170 татуювань, перше з яких у 13 років. «Тату-бум» розпочався у 2015 році після болісного розлучення, коли він намагався заглушити душевний біль. Через татуювання він відчував, що «життя стало нестерпним» і порівнював себе з «цирковим дивом».

Близько двох років тому життя чоловіка змінилося після того, як він звернувся до євангельського християнства. Де Соуза зізнався, що після цього він розлюбив свої татуювання. Він також пережив ув'язнення, наркозалежність і безхатність.

Процес видалення татуювань, який Леандро документує в Instagram, є надзвичайно болісним.

«Це дуже боляче, незалежно від того, скільки анестезії вони використовують, біль жахливий», – розповів він.

У тату-салоні, який допомагає чоловікові, зазначили, що татуювання не визначають характер людини. Важливими є лише її вибір, зусилля та рішучість рухатися вперед. Зведення малюнків на тілі стало лише зовнішнім відображенням значно більших внутрішніх змін.

Нагадаємо, нове дослідження з Університету Південної Данії показало, що частки чорнила можуть накопичуватися в лімфатичних вузлах, що може підвищувати ризик раку шкіри та лімфоми (злоякісне захворювання лімфатичної системи). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BMC Public Health.

Використовуючи дані 5900 близнюків, дослідники вивчили зв'язок між татуюваннями та онкологічними захворюваннями. Вони виявили, що у татуйованих людей набагато частіше діагностують рак шкіри та лімфому. Особливо цей ризик зростає у тих, у кого татуювання за розміром більше за долоню – ймовірність лімфоми у них зростає втричі вище.