Президент Бразилії відповів, чому уникає візиту до США, згадавши Зеленського

Лула заявив, що поки не збирається телефонувати Трампу

«Те, що Трамп зробив із Зеленським, було приниженням»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив в інтерв'ю Reuters, що він не бачить можливості для прямих переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які, ймовірно, будуть «приниженням», передає «Главком».

Бразильський президент заявив, що в нього немає особистих проблем із Трампом, додавши, що вони можуть зустрітися наступного місяця або в листопаді.

Однак він зазначив, що Трамп часто критикує гостей Білого дому, таких як президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент України Володимир Зеленський.

«Те, що Трамп зробив із Зеленським, було приниженням. Це ненормально. Те, що Трамп зробив із Рамафосою, було приниженням. Один президент не може принижувати іншого. Я поважаю всіх і вимагаю поваги», – сказав Лула.

Тарифи США на бразильські товари зросли до 50%, але, за словами Лули, Бразилія не збирається оголошувати про взаємні тарифи.

«У день, коли моя інтуїція підкаже, що Трамп готовий говорити, я не вагатимуся йому зателефонувати. Але сьогодні моя інтуїція підказує, що він не хоче говорити. І я не буду принижувати себе», – сказав Лула.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що запровадить відповідні мита проти Сполучених Штатів, якщо президент Дональд Трамп виконає обіцянку підвищити імпортні мита на 50%.

Це сталось після того, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував американського лідера Дональда Трампа та порівняв його з імператором, коли Трамп оголосив про намір ввести мита проти країн, що підтримують БРІКС.

«Світу не потрібен імператор», – так бразильський політик відповів на погрози глави Білого дому ввести нові мита проти країн БРІКС.