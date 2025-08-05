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Суд відправив експрезидента Бразилії Болсонару під домашній арешт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Суд відправив експрезидента Бразилії Болсонару під домашній арешт
Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт
фото: АР

Причиною стало порушення заборони на використання соціальних мереж

Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт у межах справи про підготовку державного перевороту. Про це повідомляє ВВС, передає «Главком».

У своєму рішенні суддя зазначив, що експрезидент використовував акаунти своїх прихильників, зокрема, синів-депутатів, для поширення закликів до нападів на Верховний суд і закордонного втручання в судову систему Бразилії.

Як пише ВВС, днями, у різних містах країни відбулися мітинги на підтримку Болсонару. Під час однієї з акцій його син Флавіу вивів батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до учасників мітингу в Ріо-де-Жанейро.

Пізніше він також опублікував відео зі зверненням батька до прихильників. Згодом допис було видалено.

«Це кричуще порушення встановлених обмежень було настільки очевидним, що, повторимо, сам син обвинуваченого, сенатор Флавіу Нантес Болсонару, вирішив видалити пост зі своєї сторінки в Instagram, щоб приховати порушення закону», – зазначив суддя.

Суд також заборонив Болсонару приймати відвідувачів (за винятком адвокатів або осіб, схвалених судом), а також користуватися мобільним телефоном.

Раніше його вже зобов'язали носити електронний браслет, дотримуватися комендантської години, не користуватися соцмережами та не контактувати з сином Едуарду Болсонару, який, за повідомленнями, лобіює інтереси батька в США і може бути близьким до Дональда Трампа.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

31 жовтня 2022 року на виборах президента Бразилії переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Болсонару одразу заявив, що не визнає результатів, і наполягав, що під час голосування сталися численні технічні помилки.

У листопаді 2022-го у Бразилії сталися масштабні протести проти обрання да Сілви. Їхні учасники блокували дороги та зупиняли рух транспорту.

Главком повідомляв, що Жаїр Болсонару, ще за часів свого президентства, ймовірно, підробив довідку про щеплення проти Covid-19, – аби мати можливість виїздити за кордон.

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Теги: арешт Бразилія президент суд

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