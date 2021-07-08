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    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото

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    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото

    Люди поделились снимками разочаровывающей больничной еды со всего мира

    У большинства людей больничная еда вызывает не самые лучшие ассоциации. Пища, которая должна насыщать и помогать восстанавливать здоровье и силы, в большинстве случаев просто разочаровывает. И если вы думали, что мы сейчас говорим про Украину, то как бы не так.

    В этом материале мы собрали фотографии людей из разных уголков нашей планеты, которые были так недовольны едой из больницы, что не могли не пожаловаться в соцсетях.

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    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: шутки курьез
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    Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото