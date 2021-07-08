Самая невкусная больничная еда со всего мира в одной подборке. Курьезные фото
Люди поделились снимками разочаровывающей больничной еды со всего мира
У большинства людей больничная еда вызывает не самые лучшие ассоциации. Пища, которая должна насыщать и помогать восстанавливать здоровье и силы, в большинстве случаев просто разочаровывает. И если вы думали, что мы сейчас говорим про Украину, то как бы не так.
В этом материале мы собрали фотографии людей из разных уголков нашей планеты, которые были так недовольны едой из больницы, что не могли не пожаловаться в соцсетях.
Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.
Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».
Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.