«Если у женщины было семь половых партнеров...» Российский чиновник от медицины сделал шокирующее открытие
- Сьогодні, 17:54
-
Розсилка
Заявление министра вызвало бурную реакцию слушателей и соцсетей
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин», обречены на бесплодие. Это заявление прозвучало во время подведения итогов развития Новочебоксарска в здании администрации.
«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.
Заявление вызвало бурную реакцию зала, в котором присутствовало около 200 человек. «Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — посоветовал чиновник.
Активно обсуждают заявление чиновника и в социальных сетях:
Джерело: Дождь