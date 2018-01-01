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    «Если у женщины было семь половых партнеров...» Российский чиновник от медицины сделал шокирующее открытие

    Заявление министра вызвало бурную реакцию слушателей и соцсетей
    Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин», обречены на бесплодие. Это заявление прозвучало во время подведения итогов развития Новочебоксарска в здании администрации. «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов
    • Сьогодні, 17:54
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    Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов
    Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов

    Заявление министра вызвало бурную реакцию слушателей и соцсетей

    Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин», обречены на бесплодие. Это заявление прозвучало во время подведения итогов развития Новочебоксарска в здании администрации.

    «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.

    Заявление вызвало бурную реакцию зала, в котором присутствовало около 200 человек. «Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — посоветовал чиновник.

    Активно обсуждают заявление чиновника и в социальных сетях:

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    Джерело: Дождь

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