«Если у женщины было семь половых партнеров...» Российский чиновник от медицины сделал шокирующее открытие

Заявление министра вызвало бурную реакцию слушателей и соцсетей

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин», обречены на бесплодие. Это заявление прозвучало во время подведения итогов развития Новочебоксарска в здании администрации. «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов



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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов

Заявление министра вызвало бурную реакцию слушателей и соцсетей

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых «до рождения ребенка было семь мужчин», обречены на бесплодие. Это заявление прозвучало во время подведения итогов развития Новочебоксарска в здании администрации.

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.

Заявление вызвало бурную реакцию зала, в котором присутствовало около 200 человек. «Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — посоветовал чиновник.

Активно обсуждают заявление чиновника и в социальных сетях:

Джерело: Дождь