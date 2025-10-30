Обстріл Запоріжжя та Київщини, зустріч Трампа та Сі: головне за ніч

Трамп та Сі зустрілись вперше за шість років

«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Запоріжжя, Чернігів та Київщину, Трамп та Сі зустрілись у Південній Кореї, Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї.

Атака на Запоріжжя

Цієї ночі Запоріжжя зазнало обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки були пошкоджені обʼєкти інфраструктури, а також зафіксовані руйнування в гуртожитку, де знищено кілька поверхів. Крім того, виникли пожежі у житловій забудові.

За попередньою інформацією, постраждало четверо людей, точна кількість уточнюється. Пошкоджені також інші обʼєкти інфраструктури, а також окремі житлові будинки.

Обстріл Київщини

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Постраждалу госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається вся необхідна медична допомога.Атака також спричинила пожежу в приватному будинку, а також пошкодження вікон двох багатоповерхових житлових будинків та одного приватного. Два автомобілі були знищені, ще чотири отримали пошкодження.

Удар по Чернігову

Увечері, 29 жовтня, російська терористична армія здійснила обстріл Чернігова. Окупанти вкотре завдали удару по критичній інфраструктурі у центрі міста.

За повідомленням Чернігівської міської ради ,армія РФ вкотре атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста.

Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих серед людей немає.

Усі обставини обстрілу наразі з'ясовуються.

Зустріч Трампа та Сі

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном розпочалася на авіабазі Кімхе в Пусані, Південна Корея.

На початку зустрічі Трамп висловив свою повагу до Сі, назвавши для себе «великою честю» бути з ним. «Ми проведемо деякі обговорення», – сказав Трамп. «Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і ми домовимося про ще дещо просто зараз».

Коли двоє лідерів увійшли до кімнати для переговорів, вони потиснули один одному руки, стоячи перед прапорами США та Китаю. Трамп сказав: «У нас буде дуже успішна зустріч, я не маю жодних сумнівів», але з жартівливим тоном додав: «Але він дуже жорсткий переговірник, а це недобре».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Заява Трампа про ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.

Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п'яти років.