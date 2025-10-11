Головна Країна Суспільство
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
71-річний чоловік поїхав велосипедом до лісу, аби нарізати гілок
фото: suspilne.media

Григорій Соловей поїхав по гілля для віників і загубився у нетрях

Чотири доби блукав лісами і болотами 71-річний житель Березного на Рівненщині, шукаючи дорогу додому. З собою мав лише коробку сірників у кишені. Григорій Соловей поїхав по гілля для віників і заблукав у нетрях. Його шукали правоохоронці, лісівники й місцеві жителі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

2 жовтня 71-річний чоловік поїхав велосипедом до лісу, аби нарізати гілок, але додому того дня не повернувся.

Ліс у Березнівській громаді
Ліс у Березнівській громаді
фото: suspilne.media

«Пішов я у ліс в четвер зранку. З дому виїхав, ще не було 07:00. Заїхав в ліс, нарізав тих різок на віника – отакий пучок. Думаю, поїду туди далі, там ще є різки. Та й так, тудою поїду і виїду на Балашівку. Треба було мені їхати тудою?! Я поїхав. Їду, їду, їду. То туди, то сюди», – розповів чоловік.

Григорій Соловей виїхав на галявину з ягодами, а далі збився з маршруту. Сказав, що побачив вогні, схожі на світло фар, і йшов на них.

Пенсіонера знайшли електромонтери
Пенсіонера знайшли електромонтери
фото: suspilne.media

«Бачу – світло горить. Ну, думаю, вийшов там, де в нас дорога є. Я ось так присяду, ну поїхала машина, світло горіло-горіло й десь не стало. Я вже так і пішов на це світло. Іду, іду – знову світло, знову я придивляюся. Я разів, напевно, 20 зупинявся. Там очерет росте «під стелю», з цього боку – лоза, канави пориті бобрами. І такі дуби! Я таких дубів скільки років прожив — ще не бачив», – розповів чоловік.

Перші дві доби Григорій Соловей майже не спав, продовжував шукати дорогу додому. Потім зупинявся відпочивати частіше, розводив багаття, шукав їжу і воду.

Григорій Соловей удома
Григорій Соловей удома
фото: suspilne.media

«Я нарвав дві жмені калини. Прийшов до дуба, посмоктав ту калину та пішов нарвав лепехи, порозбирав, поїв і думаю, помалу буду йти. Набрав води ще там, «чаю» цього з болота, та й пішов далі. Приїхали два хлопці, школярі з вудками, десь рибу там ловили».

Підлітки вивели дідуся на дорогу і поїхали привезти йому води. У цей час там їхала бригада енергетиків Березнівської дільниці, серед них – електромонтер Павло Волинський.

«Ми їхали на аварію. Бобер згриз дерево і це дерево впало на лінію 10 кВт. Дивишся в очі цієї людини й розумієш, що могло статися», – сказав Павло Волинський.

Електромонтер Микола Марковець додав: «Коли ми їхали туди, вже було темно. Побачили, що на узбіччі сидить на колінах людина і просить допомоги й ми зупинились. Замерз, мокрий, виснажений повністю. По пояс був повністю мокрий. Вода була якраз, була риба, навіть салат олів'є був. Все діду дали – дід поїв».

Григорій Соловей з дружиною Ольгою
Григорій Соловей з дружиною Ольгою
фото: suspilne.media

Електрики впізнали фотографію пана Григорія, яку розмістили в інтернеті для пошуку його рідні, і повідомили правоохоронцям. Ті вже четверту добу шукали пенсіонера.

«Створили спеціальну пошукову групу, яка складалася з 20-30 чоловіків особового складу відділення поліції, також були залучені й цивільні люди, 17 працівників лісової охорони, лісгоспу Березнівського. У небо підіймалися щодня, поки є світлова пора, два квадрокоптери», – розповів начальник сектору відділення поліції №4 Тарас Ковбасюк.

Із лісу дідусь вибрався зі своїм велосипедом та гіллям. Сказав, що хоче зробити з гілок віники й подарувати поліцейським, які привезли його додому: «Я їм особисто занесу вранці, я їх там познаходжу, тих хлопців. До них може хтось потрапляє на кілька діб, то буде мести».

Пішов у ліс і заблукав у нетрях: історія порятунку 71-річного пенсіонера

Удома на Григорія Солов'я чекали його дружина Ольга і донька Валентина.

«Уже говорили, може де погано стало, може впав, лежав і вовки з'їли. Ну всяка думка була. Поліція привозить, ми кинулись до нього вже. Кажу: «Діду, як так вийшло?». Каже: «Вогник, той вогник», – пригадала дружина Григорія Солов'я Ольга.

Нагадаємо, навесні румунська рятувальна служба шукала 40-річного громадянина України, який загубився в горах Мармароси. Декілька днів чоловік перебував у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку, на висоті понад 1700 м.

Нагадаємо, не так давно на кордоні з Румунією прикордонники виявили хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження. Вони допомагали чоловікам нелегально потрапити до ЄС.

