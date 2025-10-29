Головна Київ Новини
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
фото з відкритих джерел

Інцидент стався під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі Броварського району

Під Києвом стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовими. Під час перевірки військово-облікових документів одна з жінок вдарила поліцейського палицею по голові, її затримали, відкрито кримінальне провадження, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУНП у Київській області.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі Броварського району.

«Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження», – повідомили у поліції.

42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

 Повідомляється, що керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.

Нагадаємо, щомісяця на військову службу за мобілізацією і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України. Студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. 

Також військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що важливо відкрито обговорювати питання обліку жінок у резерві та не плутати добровільну службу з примусовим призовом. За його словами, у багатьох країнах жінки служать у збройних силах – Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни – і це не сприймається як трагедія.

