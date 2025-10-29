Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи

Інцидент стався під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі Броварського району

Під Києвом стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовими. Під час перевірки військово-облікових документів одна з жінок вдарила поліцейського палицею по голові, її затримали, відкрито кримінальне провадження, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУНП у Київській області.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі Броварського району.

«Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження», – повідомили у поліції.

42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Повідомляється, що керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.

