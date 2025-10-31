Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру

Стало відомо, хто пограбував Лувр за сім хвилин

Одним із підозрюваних є 34-річний чоловік є громадянином Алжиру, проживав у місті Обервіль

Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу. Про це пише «Главком».

Зловмисники проникли у відому «Галерею Аполлона» та викрали дев'ять ювелірних прикрас. Першими, кого затримали, були двоє чоловіків 34 та 39 років, мешканці департаменту Сена-Сен-Дені. Обидва підозрюються у безпосередньому проникненні до музею та крадіжці експонатів і наразі поміщені до слідчого ізолятора.

Так, 34-річний чоловік є громадянином Алжиру, проживав у місті Обервіль. Він повідомив слідчим, що працював водієм-експедитором. Раніше був засуджений за порушення правил дорожнього руху та крадіжку. Інший 39-річний чоловік – це колишній таксист, який не мав водійських прав. Пізніше працював кур'єром. Мав неодноразові судимості за крадіжки. За даними паризького прокурора, він перебував під судовим наглядом у зв'язку із серйозною справою про пограбування, судовий процес за якою був призначений на листопад 2026 року.

Про перші затримання стало відомо 26 жовтня. Першого підозрюваного виявили в аеропорту Руассі, звідки він мав намір вилетіти до Алжиру.

Другого підозрюваного зловили у передмісті Парижа – департаменті Сена-Сен-Дені. Згідно з останніми даними від Figaro, загальна кількість заарештованих зросла до семи осіб, серед яких, як повідомляється, також є співробітник спецназу.

До слова, затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.