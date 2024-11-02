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Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
Geely Cowboy – позашляхова версія моделі «Icon»
фото: Geely

Geely Cowboy отримав масивний пластиковий обвіс та позашляхові шини, а на його даху встановили багажник

У Китаї запустили у виробництво новий Geely Cowboy. Брутальний кросовер підготували для бездоріжжя і продаватимуть за ціною приблизно 100 тис. юанів ($14 тис.). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер отримав масивний обвіс та позашляхові шини
Кросовер отримав масивний обвіс та позашляхові шини
фото: Geely

Кросовер Geely Cowboy – екстремальна позашляхова версія оригінальної моделі Icon. Він вирізняється масивнішими бамперами, пластиковим обвісом та великими позашляховими шинами. На даху встановили додаткову оптику і багажник вантажопідйомністю 50 кг, а до дверей багажника прикріпили бокс для дрібних речей.

У салоні змінили оздоблення
У салоні змінили оздоблення
Фото: Geely

Розміри Geely Cowboy 2025:

  • довжина – 4442 мм;
  • ширина – 1860 мм;
  • висота – 1770 мм;
  • колісна база – 2640 мм.

Салон Geely Cowboy оздобили більш зносостійкими матеріалами – штучною шкірою та джинсом. Водійське крісло отримало електропривід. На передній панелі встановлено два дисплеї.

Водійське крісло отримало електропривід
Водійське крісло отримало електропривід
фото: Geely

Новий Geely Cowboy оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 178 к. с. розробки Volvo. З 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями спринт до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

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Джерело
Теги: Geely автомобіль Китай

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