Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)

Geely Cowboy отримав масивний пластиковий обвіс та позашляхові шини, а на його даху встановили багажник

У Китаї запустили у виробництво новий Geely Cowboy. Брутальний кросовер підготували для бездоріжжя і продаватимуть за ціною приблизно 100 тис. юанів ($14 тис.). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер отримав масивний обвіс та позашляхові шини фото: Geely

Кросовер Geely Cowboy – екстремальна позашляхова версія оригінальної моделі Icon. Він вирізняється масивнішими бамперами, пластиковим обвісом та великими позашляховими шинами. На даху встановили додаткову оптику і багажник вантажопідйомністю 50 кг, а до дверей багажника прикріпили бокс для дрібних речей.

У салоні змінили оздоблення Фото: Geely

Розміри Geely Cowboy 2025:

довжина – 4442 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1770 мм;

колісна база – 2640 мм.

Салон Geely Cowboy оздобили більш зносостійкими матеріалами – штучною шкірою та джинсом. Водійське крісло отримало електропривід. На передній панелі встановлено два дисплеї.

Водійське крісло отримало електропривід фото: Geely

Новий Geely Cowboy оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 178 к. с. розробки Volvo. З 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями спринт до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.