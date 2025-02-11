У Норвегії з ферми «втекли» майже 30 тис. лососів. За їхній вилов пропонують кошти

Утікачі можуть нашкодити популяції дикого лосося – вирощені особини провокують зараження морськими вошами та загострюють конкуренцію за нерестовища

Рибалкам пообіцяли 500 норвезьких крон (приблизно $44,6) за кожного спійманого лосося

Компанія з виробництва морепродуктів Mowi пропонує винагороду за кожного спійманого лосося з-поміж 27 тисяч особин, що втекли з ферми в Норвегії. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався на рибному господарстві у місті Тромсе. Пошкодження вольєра виявили під час шторму. Зазвичай у таких випадках вилов риби дозволяють лише в межах 500-метрової зони навколо об’єкта. Однак цього разу кампанію з пошуку розширили.

Представники Mowi назвали ситуацію «серйозною і дуже прикрою». Там зазначили, що виловлених особин слід доставити до спеціальних приймальних центрів. Рибалкам пообіцяли 500 норвезьких крон (приблизно $44,6) за кожного спійманого лосося. Вага зниклих тварин в середньому становить 5,5 кг.

Утікачі можуть нашкодити популяції дикого лосося – вирощені особини провокують зараження морськими вошами та загострюють конкуренцію за нерестовища. Торік чисельність дикого лосося в Норвегії впала до історичного мінімуму – тоді вилов риби заборонили на 33 річках.

«Схрещування дикого лосося та лосося, вирощеного на фермах, призводить до появи нащадків, які в довгостроковій перспективі мають низький рівень виживання в природі», – каже представник громадської організації Norske Lakseelver Пол Мугаас.

На рік Осло експортує 1,2 млн тонн вирощеного лосося. Вважається, що дві третини популяції диких атлантичних риб у країні мають генетичне втручання з боку лосося, який утік з господарств.

Нагадаємо, нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що навіть ті наукові рекомендації, які раніше були основою для встановлення квот на вилов риби, виявилися надто оптимістичними. Експерти, такі як Райнер Фрезе із Центру океанічних досліджень імені Гельмгольця та Деніел Полі з Університету Британської Колумбії, стверджують, що існуючі моделі оцінки запасів риби надто складні та не завжди враховують важливі екологічні принципи.