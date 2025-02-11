Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Норвегії з ферми «втекли» майже 30 тис. лососів. За їхній вилов пропонують кошти

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Утікачі можуть нашкодити популяції дикого лосося – вирощені особини провокують зараження морськими вошами та загострюють конкуренцію за нерестовища
фото з відкритих джерел

Рибалкам пообіцяли 500 норвезьких крон (приблизно $44,6) за кожного спійманого лосося

Компанія з виробництва морепродуктів Mowi пропонує винагороду за кожного спійманого лосося з-поміж 27 тисяч особин, що втекли з ферми в Норвегії. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався на рибному господарстві у місті Тромсе. Пошкодження вольєра виявили під час шторму. Зазвичай у таких випадках вилов риби дозволяють лише в межах 500-метрової зони навколо об’єкта. Однак цього разу кампанію з пошуку розширили.

Представники Mowi назвали ситуацію «серйозною і дуже прикрою». Там зазначили, що виловлених особин слід доставити до спеціальних приймальних центрів. Рибалкам пообіцяли 500 норвезьких крон (приблизно $44,6) за кожного спійманого лосося. Вага зниклих тварин в середньому становить 5,5 кг.

Утікачі можуть нашкодити популяції дикого лосося – вирощені особини провокують зараження морськими вошами та загострюють конкуренцію за нерестовища. Торік чисельність дикого лосося в Норвегії впала до історичного мінімуму – тоді вилов риби заборонили на 33 річках.

«Схрещування дикого лосося та лосося, вирощеного на фермах, призводить до появи нащадків, які в довгостроковій перспективі мають низький рівень виживання в природі», – каже представник громадської організації Norske Lakseelver Пол Мугаас.

На рік Осло експортує 1,2 млн тонн вирощеного лосося. Вважається, що дві третини популяції диких атлантичних риб у країні мають генетичне втручання з боку лосося, який утік з господарств.

Нагадаємо, нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що навіть ті наукові рекомендації, які раніше були основою для встановлення квот на вилов риби, виявилися надто оптимістичними. Експерти, такі як Райнер Фрезе із Центру океанічних досліджень імені Гельмгольця та Деніел Полі з Університету Британської Колумбії, стверджують, що існуючі моделі оцінки запасів риби надто складні та не завжди враховують важливі екологічні принципи. 

Читайте також:

Теги: риба рибальство Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі прифронтових територій України залишились без підтримки NRC
57 тис. українців у небезпеці: усе через рішення США
Сьогодні, 12:45
У 2024 році Україна уклала безпекову угоду з Норвегією
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
Сьогодні, 08:54
Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору»
Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази
6 лютого, 11:56
Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста
В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати
31 сiчня, 23:49
У лютому риба активно готується до кінця зими, тому клювання може бути непередбачуваним
Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
30 сiчня, 22:45
Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
29 сiчня, 09:07
Поліція задокументувала факт браконьєрського вилову риби
На Вінниччині затримали браконьєрів, які зловили риби на понад один млн грн
24 сiчня, 12:41
У чоловіка вилучено 269 особин карася сріблястого
На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
16 сiчня, 03:11
Влада муніципалітету та правоохоронці кажуть, що поки рано говорити про причину аварії
У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі
13 сiчня, 04:13

Курйоз

Британець знайшов оригінальний спосіб боротьби з ямами на дорогах
Британець знайшов оригінальний спосіб боротьби з ямами на дорогах
Американка заробляє $10 тисяч, збираючи сміття
Американка заробляє $10 тисяч, збираючи сміття
У США жінка відростила рекордно довгі вуса
У США жінка відростила рекордно довгі вуса
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025
У Туреччині злодій три дні ховався з вкраденим золотом у вентиляційній шахті
У Туреччині злодій три дні ховався з вкраденим золотом у вентиляційній шахті
У США невідомі зловмисники вкрали 100 тис. яєць
У США невідомі зловмисники вкрали 100 тис. яєць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
18K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
8577
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
7803
Росія атакувала газову інфраструктуру України
7030
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

Новини

Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Сьогодні, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua