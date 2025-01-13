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У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі
Влада муніципалітету та правоохоронці кажуть, що поки рано говорити про причину аварії
фото: NRK

Постраждалих доправили до лікарні

У Норвегії туристичний автобус, яких їхав із Латвії з 27 пасажирами, не впорався з керуванням, перекинувся та частково опинився у воді. Він рухався трасою біля берега під час аварії. Про це пише NRK.

Зазначається, що постраждали шестеро людей, вони потрапили до медичних закладів із травмами середньої тяжкості. Аварія сталася вранці у неділю, 12 січня, у муніципалітеті Флакстад на Лофотенських островах.

На місце події прибули всі служби, включаючи рятувальний гелікоптер Головного рятувального центру країни (HRS).

У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі фото 1
фото: NRK

«Аварія виявилася менш серйозною, ніж передбачалося спочатку. Усі 28 людей, які перебували в салоні, були евакуйовані», – сказав керівник рятувальної служби HRS Гейр Мортенсен.

Людей пересадили до іншого автобуса, а постраждалих доправили до лікарні.

Влада муніципалітету та правоохоронці кажуть, що поки рано говорити про причину аварії. Найімовірніше причини пов'язані з погодними умовами. На Лофотенах складні умови для кермування, напередодні там випало багато снігу, а потім встановилася плюсова температура і пішов дощ.

У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі фото 2
фото: NRK

Крім того, за словами правоохоронців, у цьому районі слизько, а також сильний вітер із гір, що може ускладнити водіння.

«У цьому районі був вітер, але не дуже сильний. Коли ми заїхали за поворот, раптово налетів неймовірно сильний порив вітру і просто зіштовхнув автобус із дороги. У мене не було можливості залишити його на дорозі», – розповів водій.

Міністерство закордонних справ Латвії повідомили, що в автобусі не було громадян Латвії, хоча він має латвійську реєстрацію.

Нагадаємо, 6 січня на Закарпатті трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen Touran вилетів із дороги та впав у річку Чорна Тиса. Внаслідок чого загинула 35-річна жінка

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Теги: дороги вітер пострадали річка поліція гелікоптер аварія автомобіль водій Норвегія автобус

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