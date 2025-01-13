У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі
Постраждалих доправили до лікарні
У Норвегії туристичний автобус, яких їхав із Латвії з 27 пасажирами, не впорався з керуванням, перекинувся та частково опинився у воді. Він рухався трасою біля берега під час аварії. Про це пише NRK.
Зазначається, що постраждали шестеро людей, вони потрапили до медичних закладів із травмами середньої тяжкості. Аварія сталася вранці у неділю, 12 січня, у муніципалітеті Флакстад на Лофотенських островах.
На місце події прибули всі служби, включаючи рятувальний гелікоптер Головного рятувального центру країни (HRS).
«Аварія виявилася менш серйозною, ніж передбачалося спочатку. Усі 28 людей, які перебували в салоні, були евакуйовані», – сказав керівник рятувальної служби HRS Гейр Мортенсен.
Людей пересадили до іншого автобуса, а постраждалих доправили до лікарні.
Влада муніципалітету та правоохоронці кажуть, що поки рано говорити про причину аварії. Найімовірніше причини пов'язані з погодними умовами. На Лофотенах складні умови для кермування, напередодні там випало багато снігу, а потім встановилася плюсова температура і пішов дощ.
Крім того, за словами правоохоронців, у цьому районі слизько, а також сильний вітер із гір, що може ускладнити водіння.
«У цьому районі був вітер, але не дуже сильний. Коли ми заїхали за поворот, раптово налетів неймовірно сильний порив вітру і просто зіштовхнув автобус із дороги. У мене не було можливості залишити його на дорозі», – розповів водій.
Міністерство закордонних справ Латвії повідомили, що в автобусі не було громадян Латвії, хоча він має латвійську реєстрацію.
Нагадаємо, 6 січня на Закарпатті трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen Touran вилетів із дороги та впав у річку Чорна Тиса. Внаслідок чого загинула 35-річна жінка
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