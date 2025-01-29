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Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, яка країна незабаром повністю перейде на електромобілі
Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
фото із відкритих джерел

У Норвегії електромобілі не обкладаються податком на додану вартість і отримують пільги з дорожнього податку

Норвегія може стати першою країною у світі, де нові автомобілі, що працюють на бензиновому та дизельному паливі, будуть повністю витіснені з ринку. Про це пише CNBC.

Незважаючи на значні нафтогазові резерви, Норвегія давно вважається світовим лідером із запровадження транспорту, який працює на нових джерелах енергії (NEV). Частка електромобілів у сукупному продажу нових автомобілів у цій країні зросла з менше 1% у 2010 році, до 88,9% – у 2024 році.

Як показують дані, опубліковані Управлінням громадських доріг Норвегії, понад 96% нових легкових автомобілів, проданих у країні за перші кілька тижнів цього року, були електричними. Такі результати наближають Норвегію до повного переходу на NEV і реалізації завдання, вперше поставленого законодавцями країни в 2017 році.

Заступник міністра транспорту країни Сесілія Кнібе Кроглунд в інтерв'ю CNBC зазначила, що вирішальну роль у переході на нові технології відіграла послідовна політика, спрямована на підтримку розповсюдження електромобілів, тоді як інші країни вважали за краще ввести заходи щодо заборони використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

У Норвегії електромобілі не обкладаються податком на додану вартість (ПДВ), отримують пільги з дорожнього податку та податку на паркування, а також доступ до смуг, виділених для громадського транспорту. Крім того, уряд країни інвестував значні кошти у розвиток інфраструктури для заряджання електромобілів.

Кроглунд називає ці зміни «новою нормою» для країни з населенням 5,5 млн осіб. Міністр також наголосила на важливості перенесення успіху, досягнутого у поширенні легкових NEV, на інші сегменти транспорту.

За словами Коглунд, у 2025 році Норвегія планує повністю замінити міські автобуси електричними, а до кінця десятиліття довести частку великовантажних NEV до 75%.

До слова, згідно з новим дослідженням вчених зі Стенфордського університету, експлуатація акумуляторів електромобілів з частими зупинками, прискореннями та гальмуваннями, а також паузами по кілька годин не призводить до прискореного їх зносу, як вважалося раніше. Навпаки, дворічні випробування показали, що це дозволяє батареям служити на третину довше.

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Теги: міністр Електромобілі політика Норвегія технології пільги

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