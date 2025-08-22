Головна Скотч Курйоз
Улюбленець Путіна не встояв під час виступу: Кіркоров вчергове зганьбився на сцені (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Кіркоров під час виступу впав на сцені

Відомий російський співак Філіп Кіркоров став об’єктом обговорення в мережі після інциденту, який стався під час його нещодавнього концерту. Кіркоров спіткнувся і впав просто на сцені, а відео з подією швидко поширилося в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Під час виконання однієї з пісень співак спробував піднятися на одну з платформ на сцені, але в черговий раз перечепився і завалився на сцену. Примітно, що саме падіння ніяк не відобразилося на звучанні. Під час того як Кіркорова піднімали танцівники, голос не змінився, що свідчить про використання фонограми, замість виконання пісень вживу.

Чорна смуга самопроголошеного «поп-короля»

  • Падіння у Самарі. Нещодавно Кіркоров ледь не впав зі сцени двічі під час виступу в Самарі. Виконуючи один із номерів, він заплутався у довгому плащі, схожому на сукню, і змушений був швидко виплутуватися, щоб не впасти.
  • «Скрипка під фонограму». Одним із найгучніших конфузів стало відео, де співак робить вигляд, що грає на скрипці, при цьому смичок не торкається струн, а музика лунає. Цей епізод викликав хвилю кепкувань у мережі.
  • Скандал у Судаку. У 2011 році концерт Кіркорова в нині окупованому Криму обернувся масовою бійкою. Через менш ніж годинний виступ під фонограму глядачі вимагали повернути гроші за квитки, що призвело до сутичок з охороною.

За словами свідків, нещодавнє падіння у Казані могло бути пов’язане з проблемами зі здоров’ям співака. Проте, незважаючи на скарги на слабкість, артист продовжує активно гастролювати, що і призводить до подібних інцидентів.

Як відомо, популярність Філіпа Кіркорова в Росії підкріплюється його політичною позицією та лояльністю до російської влади. Його називають «улюбленцем Путіна» через низку факторів, зокрема у 2008 році він отримав звання Народного артиста Російської Федерації особисто з рук Володимира Путіна, що стало найвищим визнанням його кар’єри на державному рівні. Також співак публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він виступав на прокремлівських мітингах, концертах та заходах, які проводяться на підтримку російських військових. До того ж Кіркоров активно гастролює на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму та на Донбасі. Такі виступи є звичним способом для російських артистів продемонструвати лояльність до Кремля.

Через свою позицію та підтримку російської агресії Філіп Кіркоров перебуває під санкціями України та деяких інших країн.

Нагадаємо, російський співак-путініст Філіп Кіркоров скопіював відразу кілька минулих сценічних образів української співачки Ірини Білик. На останньому з концертів у квітні він з’явився у вбранні, що, наприклад, майже повністю повторює піджак із бахромою, в якому Білик виступала ще сім років тому під час свого легендарного туру «Без гриму».

До слова, нещодавно під час концерту у російського співака Філіпа Кіркорова спалахнула куртка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час виступу в концертному залі «Октябрьський» у Санкт-Петербурзі на сцені за спиною співака спалахнула піротехніка, і вогонь перекинувся на його куртку. Це сталося, коли Кіркоров виконував пісню «Чорна пантера». На відео чути, як артист вигукує від болю й каже: «Обпікся».

