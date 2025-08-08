Головна Скотч Шоу-біз
«Вкрала». Полякова здивувала прихильників новим синглом

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
У синглі «Вкрала» йдеться про жінку, яка відкрито говорить про свої бажання і не боїться порушувати встановлені правила

Співачка Оля Полякова випустила новий сингл під назвою «Вкрала». Це наступний крок до майбутнього альбому «Жінка з цікавим майбутнім». Перший трек з аналогічною назвою написаний в співпраці з командою авторів на чолі з Євгеном Тріпловим – це перша творча співпраця артистки з цією авторською командою.

У синглі «Вкрала» йдеться про жінку, яка відкрито говорить про свої бажання і не боїться порушувати встановлені правила. 

«Вкрала» – це не лише про кохання, це про силу наміру, про те, коли ти по-справжньому відчуваєш: «Це моє, я цього хочу!» – і не можеш, не хочеш собі відмовляти. Це про любов, яка не грає за правилами, правилами, які іноді треба порушувати», – зазначила Ольга Полякова.

За словами менеджера і продюсера співачки Михайла Ясинського, Ольга змінюється, як і світ навколо, що відображається в її образі та творчості. Час для подібних змін настав, однак зірка не втратить зв'язку зі своєю аудиторією. Він додав, що попри імідж «людини-свята» Ольга Полякова зараз додає у свою творчість більше жіночних та харизматичних ноток, а Євген Тріпілов зміг відчути ці зміни. На думку Ясинського, цей етап роботи дуже цікавий.

В коментарях фани вже відреагували на нову пісню та дякували Олі за творчість. Пісню називали «оригінальною» та «бомбою». 

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька співачки Марія Полякова вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі. Артистка відразу назвала чоловіка доньки сином.

До речі, на її весіллі було мало гостей, оскільки у рідних були проблеми з візами. Пара наразі розписалася, але офіційно весілля планує святкувати в Європі 3 червня наступного року.

