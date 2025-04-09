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У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації
фото з відкритих джерел

Компанія стверджує, що аромат від телефону триватиме до шести місяців

Китайська корпорація Infinix приготувалася випустити смартфон із ароматичною функцією. У компанії розповіли про технологію Energizing Scent-Tech, що дозволяє створювати ароматизовані гаджети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GizmoChina.

У задню панель смартфонів з екошкіри встановили мікроскопічні капсули з ароматичними речовинами – цей метод називається мікроінкапсуляцією.

У світі з'явиться смартфон із функцією ароматизації фото 1

«У результаті цього телефон починає з часом випускати легкий, освіжаючий аромат», – описала технологію компанія Infinix. 

За словами Infinix, аромат створений для того, щоб бути тонким і тривалим, хоча його інтенсивність може змінюватися залежно від способу використання телефону та факторів довкілля, таких як температура та вологість. Компанія стверджує, що аромат триватиме до шести місяців. При цьому ціна пахучого телефона становитиме орієнтовно $230, і уже відомо, що він матиме 64-мегапіксельний сенсор Sony IMX682.

До слова, тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

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Теги: телефон смартфон

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