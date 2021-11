Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс

Подборка ярких фото

Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть на все сто, ведь это праздник для нее и жениха. В Индонезии девушки предпочитают яркий макияж и роскошные наряды, которые любую девушку превращают в настоящую королеву.

С косметикой невестам помогает визажист Деви Парамита, которая знает, как сделать макияж в соответствие с местной модой. Для тех, кто привык к естественности и минимуму косметики, ее образы могут выглядеть слишком ярко, но таковы желания девушек и местные традиции.

Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.