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    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс

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    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    instagram.com/dewi_paramitamakeup/

    Подборка ярких фото

    Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть на все сто, ведь это праздник для нее и жениха. В Индонезии девушки предпочитают яркий макияж и роскошные наряды, которые любую девушку превращают в настоящую королеву.

    С косметикой невестам помогает визажист Деви Парамита, которая знает, как сделать макияж в соответствие с местной модой. Для тех, кто привык к естественности и минимуму косметики, ее образы могут выглядеть слишком ярко, но таковы желания девушек и местные традиции.

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    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс
    instagram.com/dewi_paramitamakeup/

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: мода и красота фотография как быть модным курьез
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    Яркие фото невест из Азии, которые из простых девушек превратились в роскошных принцесс