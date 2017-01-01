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    Зеленский остроумно прокомментировал запрет «Сватов»

    Продюсер сериала проиллюстрировал путаницу в скандале вокруг этого фильма
    Известный комик Владимир Зеленский опубликовал остроумное видео, в котором комментирует запрет сериала «Сваты», в котором он выступает продюсером, сообщает «Главком». Артист появляется в кадре перед стоящими на столе тремя белыми стаканчиками. Каждый из них, по словам актёра, - это СБУ, Минкульт и Госкино. А шарик,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка

    Продюсер сериала проиллюстрировал путаницу в скандале вокруг этого фильма

    Известный комик Владимир Зеленский опубликовал остроумное видео, в котором комментирует запрет сериала «Сваты», в котором он выступает продюсером, сообщает «Главком».

    Артист появляется в кадре перед стоящими на столе тремя белыми стаканчиками. Каждый из них, по словам актёра, - это СБУ, Минкульт и Госкино. А шарик, которым артист жонглирует между стаканчиками, – это сам сериал «Сваты».

    «Кручу, верчу, запутать хочу», - говорит Зеленский и меняет местами стаканчики. В результате оказывается, что шарик исчезает из под всех стаканчиков.

    Иллюстрируя запрет сериала в Украине, Зеленский в финале поминально кладёт ломтик хлеба на один из стаканчиков. Таким образом артист показал, насколько запутанная ситуация с запретом этого сериала.

    А в самом конце ролика зрителей ждёт комичное послесловие. Видео расходится по сети вирусными темпами.

    Чуть ранее авторы сериала опубликовали официальный ответ на запрет сериала, в котором отметили, что будут отстаивать право на его показ в Украине в международных судебных инстанциях.

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