Путин, триколор, георгиевская лента и менты: В «Сватах» нашли пропаганду России
- Сьогодні, 11:35
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Розсилка
30 доказательств того, что в сериале воспевается страна-агрессор
Популярный Facebook-паблик «Видсич» проследил признаки российской пропаганды в скандальном сериале «Сваты», который со вчерашнего дня попал под запрет в Украине. Внимательные критики сериала отмечают, что в нём часто появляются российские флаги, георгиевские ленты, портреты президента Владимира Путина, а также представители правоохранительных органов РФ.
Таким образом «Видсич» опровергла слова продюсера этого сериала Владимира Зеленского о том, что в нём абсолютно нет никакой пропаганды.
«До сих пор верите, что там нет российской пропаганды? Тогда для начала прочтите статью 15-1 Закона Украины «О кинематографии» и осознайте, что в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду правоохранительных органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора», - комментируют представители «Видсич».
Отметим, что запрет на показ в Украине фильмов, популяризирующих правоохранительные органы страны-агрессора распространяется на все фильмы любого государства, которые вышли в период с 1 августа 1991 года.
Ниже приводятся кадры из «Сватов», которые доказывают присутствие в нём элементов пропаганды:
Джерело: Обозреватель