Семирічна правнучка Богдана Ступки розпочала акторську кар'єру на Netflix

Поки що невідомо, в якому фільмі чи серіалі знімається Богдана Ступка і якого персонажа вона грає

Телеведуча Поліна Логунова на Instagram-сторінці оголосила про те, що її дочка Богдана від шлюбу із Дмитром Ступкою розпочала акторську кар'єру.

Так, Логунова повідомила, що семирічна дівчинка отримала в США роль в одному з проєктів Netflix.

Логунова не розсекретила, в якому фільмі чи серіалі знімається Богдана і якого персонажа вона грає. Проте зізналася, що заради мрії доньки до мінімуму скоротила всі свої витрати.

«Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені говорили «це дурниці», «це не реально», «не витрачай на цей час» я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день! Богдана Ступка знімається для Netflix», – поділилася Поліна Логунова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova)

Нагадаємо, що донька Поліни Логунової та Дмитра Ступки є правнучкою легендарного українського актора Богдана Ступки та онукою актора Остапа Ступки.

До слова, 57-річний актор Остап Ступка підтвердив роман із театрознавицею Маргаритою Ткач, якій в листопаді виповниться 23 роки. Зізнався артист у коментарі oboz.ua.

Ступка вперше заговорив про свої стосунки з молодою дівчиною. Він розповів, що познайомився з Маргаритою у столичному Театрі Франка, де працює вже багато років.

Також країнський актор Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки, перебуває в Сполучених Штатах під час повномасштабної російсько-української війни. Він присвятив пост своєму дню народження. На своїй сторінці у Facebook 37-річний актор поділився світлиною, зробленою у ресторані під час святкування свого дня народження і розповів, про що мріє.

Нагадаємо, Дмитро Ступка, який ще до великої війни виїхав до США, виклав на своїй сторінці в соцмережі відео, в якому вітає дочку Богдану з днем народження. В якості фонової музики він обрав композицію російськомовної реп-групи «Каспийский груз».