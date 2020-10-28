15 самых смелых купальников, которые вошли в моду в 2020 году (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Какая из моделей вам приглянулась?

Каждый сезон пляжная мода преподносит нам сюрпризы. Дизайнеры шьют удивительные вещи, черпая вдохновение то в скромном прошлом, то в инновационном будущем. За одними новинками тут же выстраивается очередь модников, другие же — непонятно, как и куда носить, ведь модельеры оставляют все меньше места воображению и, кажется, все больше экономят на ткани при пошиве бикини.

Мы проштудировали интернет в поисках самых остромодных купальников и нашли настолько смелые и откровенные модели, что можно покраснеть от одного взгляда на них. Хотя, возможно, вы уже в таком ходите? Какая из моделей вам приглянулась?

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.