17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные

17 июля отмечают свой праздник все обладатели зеленых глаз. Зеленый цвет глаз считается довольно редким. Это и мой праздник, отношусь к числу зеленоглазых).

Люди с зеленым цветом глаз очень чувствительны и обладают хорошей интуицией. Недаром ведьмы и колдуньи зеленоглазые. Стремятся к гармонии во всем. Абсолютно не конфликтные, умеют достойно переживать поражения и беды. Очень требовательные к себе и окружающим, но отдают больше чем берут в отношениях. Зеленоглазые любят своих родных и друзей, всегда готовы прийти на помощь, но при этом не навязывают своих отношений. Не прощают измен и предательство. В работе целеустремленные и упорные, часто делают хорошую карьеру.

Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные. Долго присматриваются к своему партнеру. Умеют любить и прощать. Не конфликтные, доверяют своему спутнику и умеют решать неприятные ситуации. Зеленоглазые мужчины хорошие семьянины, из них получаются замечательные мужья и отцы. Они долго присматриваются к своей будущей партнерше. Но зато среди них много однолюбов. Они могут позволять себе вольности до 25 лет, затем женятся и посвящают себя семье. Мужчины с зелеными глазами очень тактичны и внимательны, способны окружить заботой и пониманием, но им бывает тоже нужна поддержка в стрессовых ситуациях.

Поздравления

***

Поздравляем с днем зеленых глаз всех сегодня,

Глаза, будто бы речка самая полноводная!

В зеленом омуте не устоять, просто можно утонуть,

Как русалки, что преграждают путешественникам путь!

Всех у кого зеленые глаза мы поздравляем,

В вашем омуте потеряться с головой желаем!

Не всегда искренни обладатели зеленых глаз,

И поэтому заглянем в них еще, сотни тысяч раз!

***

Зеленые глаза, как быстрые реки, бурлящие прекрасны,

В Вас можно утонуть и с этим все нам ясно!

Всех зеленоглазых людей мы сегодня поздравляем,

И от всего сердца тишины и покоя в жизни желаем!

Открыто смотрите на мир и поклонникам не удивляйтесь,

И если, что-то не нравится, то их гоните прочь, не стесняйтесь!

Цвет зеленой листвы он не приносит никому успокоения,

Ты муза, что дарит художникам всегда вдохновение!

***

Какой цвет глаз у меня самый любимый,

Тогда посмотрите Вы в глаза моей милой!

В них не возможно совсем никогда наглядеться,

Можно, как в омуте закрутиться и совсем завертеться!

Поздравить хочу всех с днем зеленых глаз,

Укрощать нельзя их носителей, они подарок Ваш и наш!

Еще раз поздравлю с этим необычным днем,

И всем ведьмочкам зеленоглазым сонеты споем!

***

Какое странное чувство тревоги слегка появилось,

Зеленоглазая бестия возле меня вдруг объявилась!

Все у кого родные есть с зелеными глазами,

Знают, что можно потеряться в них от края до края!

Поздравляем всех с днем зеленых, немного бесовских глаз,

Мы просто боимся, а ты смотришь на нас, теряется глаз!

Счастья и радости, надежды и любви им пожелаем,

И еще раз от души их сегодня поздравляем!

***

Зеленый цвет несет озорство и смуту в душе,

Мы сегодня зеленоглазым преклонимся всем!

Поздравления принимают обладатели зеленого омута,

И от нечистой силы, многие считают, что все это!

Счастья всем хочется и удачи во всем пожелать,

Но никогда ты не смей ни в чем их упрекать!

Пусть побольше на свете будет глаз с баловством,

И радость обладания не нарушит мой покой!

***

Зеленые глаза, удивительны, и как омут глубоки,

Все обладатели натуры артистичны и динамичны!

Поздравляем с днем зеленых ваших демонических глаз,

Вы неотразимы сегодня, как всегда супер, высший пилотаж!

Пожелать хотим Вам во всем здоровья и конечно личного счастья,

Пусть Ваш дом обойдут все невзгоды и ненастья!

Мы же с Вами попрощаемся, но надеюсь ненадолго,

Вы как, русалка, что смотрит и маняще и грозно!

***

Зеленые глаза таинственны, магически, прекрасны,

Их обладатели выделяются в толпе и это ясно!

Как зелень трав, что на опушке густо прорастает,

Ваши глаза блестят, как будто бы просто играют!

С днем зеленых глаз мы поздравляем всех Вас,

И жизнь пусть будет супер, просто экстра класс!

Веселитесь сегодня и танцуйте, пойте от души,

До чего же Вы до безумия волшебно хороши!

***

Колдовские зеленые глаза, вы сводите всех с ума,

В ваших, как в омутах очах можно утонуть весьма!

Вам хочется писать поэмы, посвящать стихотворения,

И никто не в силах остановить это наше рвение!

С днем зеленых глаз мы Вас, наши дорогие поздравляем,

И от всего сердца только радости, любви и счастья желаем!

Дарите окружающим надежду на прекрасное мгновение,

И не покинет больше Вас никогда таинственное вдохновение!

***

Бестии с зелеными, магическими, томными глазами,

Мы готовы всегда по первому Вашему желанию идти за Вами!

Поздравляем Вас с днем глаз Ваших изумрудных,

В них кошачья полуулыбка и сказочных эльфов мудрость!

Пусть у Вас всегда в жизни все мечтания сбываются,

И фееричное, яркое шоу, под названием, жизнь продолжается!

Вечно юными, как Геба, навсегда оставайтесь,

И почаще в путешествия по свету Вы, конечно, выбирайтесь!

***

Зеленые глаза манят, как омут, как магнит,

Их обладатели, будто бы к другим мирам принадлежит!

Восхищаются ими музыканты, художники и конечно же поэты,

Их не очень много, зеленоглазых по всему свету!

Хотим поздравить их всех с днем зеленых глаз,

Пусть горят они на земле, как драгоценный алмаз!

Счастья, гармонии, вдохновения от души желаем,

И еще раз Вас всех с праздником веселым поздравляем!

***

Зеленые глаза блестят, как изумрудная роса,

И словом не описать, какова эта неземная краса!

С днем зеленых глаз поздравляем их обладателей,

Вы всегда уникальны, не похожи на простых обывателей!

Пусть всем, кто с Вами будет рядом всегда сопутствует успех,

И раздается чистый, искренний, веселый, заразительный смех!

Мы поздравляем всех с этим необыкновенным сегодняшним днем,

И как же интересно, радостно, счастливо мы вместе на земле живем!

***

Зеленые глаза, как два изумруда блестят,

И озорством, и юмором эти уникальные глазки горят!

Всем хотим сказать, что приносят они счастье,

Хоть несут в себе таинственность, мифичность они не случайно!

Поздравим всех обладателей этих неземных, мистических глаз,

С днем интересным – с днем зеленых глаз!

Пожелать хотим во всем успеха, удачи, терпения,

И хорошего Вам всем феерического, сказочного настроения!