17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные
17 июля отмечают свой праздник все обладатели зеленых глаз. Зеленый цвет глаз считается довольно редким. Это и мой праздник, отношусь к числу зеленоглазых).
Люди с зеленым цветом глаз очень чувствительны и обладают хорошей интуицией. Недаром ведьмы и колдуньи зеленоглазые. Стремятся к гармонии во всем. Абсолютно не конфликтные, умеют достойно переживать поражения и беды. Очень требовательные к себе и окружающим, но отдают больше чем берут в отношениях. Зеленоглазые любят своих родных и друзей, всегда готовы прийти на помощь, но при этом не навязывают своих отношений. Не прощают измен и предательство. В работе целеустремленные и упорные, часто делают хорошую карьеру.
Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные. Долго присматриваются к своему партнеру. Умеют любить и прощать. Не конфликтные, доверяют своему спутнику и умеют решать неприятные ситуации. Зеленоглазые мужчины хорошие семьянины, из них получаются замечательные мужья и отцы. Они долго присматриваются к своей будущей партнерше. Но зато среди них много однолюбов. Они могут позволять себе вольности до 25 лет, затем женятся и посвящают себя семье. Мужчины с зелеными глазами очень тактичны и внимательны, способны окружить заботой и пониманием, но им бывает тоже нужна поддержка в стрессовых ситуациях.
Поздравления
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Поздравляем с днем зеленых глаз всех сегодня,
Глаза, будто бы речка самая полноводная!
В зеленом омуте не устоять, просто можно утонуть,
Как русалки, что преграждают путешественникам путь!
Всех у кого зеленые глаза мы поздравляем,
В вашем омуте потеряться с головой желаем!
Не всегда искренни обладатели зеленых глаз,
И поэтому заглянем в них еще, сотни тысяч раз!
***
Зеленые глаза, как быстрые реки, бурлящие прекрасны,
В Вас можно утонуть и с этим все нам ясно!
Всех зеленоглазых людей мы сегодня поздравляем,
И от всего сердца тишины и покоя в жизни желаем!
Открыто смотрите на мир и поклонникам не удивляйтесь,
И если, что-то не нравится, то их гоните прочь, не стесняйтесь!
Цвет зеленой листвы он не приносит никому успокоения,
Ты муза, что дарит художникам всегда вдохновение!
***
Какой цвет глаз у меня самый любимый,
Тогда посмотрите Вы в глаза моей милой!
В них не возможно совсем никогда наглядеться,
Можно, как в омуте закрутиться и совсем завертеться!
Поздравить хочу всех с днем зеленых глаз,
Укрощать нельзя их носителей, они подарок Ваш и наш!
Еще раз поздравлю с этим необычным днем,
И всем ведьмочкам зеленоглазым сонеты споем!
***
Какое странное чувство тревоги слегка появилось,
Зеленоглазая бестия возле меня вдруг объявилась!
Все у кого родные есть с зелеными глазами,
Знают, что можно потеряться в них от края до края!
Поздравляем всех с днем зеленых, немного бесовских глаз,
Мы просто боимся, а ты смотришь на нас, теряется глаз!
Счастья и радости, надежды и любви им пожелаем,
И еще раз от души их сегодня поздравляем!
***
Зеленый цвет несет озорство и смуту в душе,
Мы сегодня зеленоглазым преклонимся всем!
Поздравления принимают обладатели зеленого омута,
И от нечистой силы, многие считают, что все это!
Счастья всем хочется и удачи во всем пожелать,
Но никогда ты не смей ни в чем их упрекать!
Пусть побольше на свете будет глаз с баловством,
И радость обладания не нарушит мой покой!
***
Зеленые глаза, удивительны, и как омут глубоки,
Все обладатели натуры артистичны и динамичны!
Поздравляем с днем зеленых ваших демонических глаз,
Вы неотразимы сегодня, как всегда супер, высший пилотаж!
Пожелать хотим Вам во всем здоровья и конечно личного счастья,
Пусть Ваш дом обойдут все невзгоды и ненастья!
Мы же с Вами попрощаемся, но надеюсь ненадолго,
Вы как, русалка, что смотрит и маняще и грозно!
***
Зеленые глаза таинственны, магически, прекрасны,
Их обладатели выделяются в толпе и это ясно!
Как зелень трав, что на опушке густо прорастает,
Ваши глаза блестят, как будто бы просто играют!
С днем зеленых глаз мы поздравляем всех Вас,
И жизнь пусть будет супер, просто экстра класс!
Веселитесь сегодня и танцуйте, пойте от души,
До чего же Вы до безумия волшебно хороши!
***
Колдовские зеленые глаза, вы сводите всех с ума,
В ваших, как в омутах очах можно утонуть весьма!
Вам хочется писать поэмы, посвящать стихотворения,
И никто не в силах остановить это наше рвение!
С днем зеленых глаз мы Вас, наши дорогие поздравляем,
И от всего сердца только радости, любви и счастья желаем!
Дарите окружающим надежду на прекрасное мгновение,
И не покинет больше Вас никогда таинственное вдохновение!
***
Бестии с зелеными, магическими, томными глазами,
Мы готовы всегда по первому Вашему желанию идти за Вами!
Поздравляем Вас с днем глаз Ваших изумрудных,
В них кошачья полуулыбка и сказочных эльфов мудрость!
Пусть у Вас всегда в жизни все мечтания сбываются,
И фееричное, яркое шоу, под названием, жизнь продолжается!
Вечно юными, как Геба, навсегда оставайтесь,
И почаще в путешествия по свету Вы, конечно, выбирайтесь!
***
Зеленые глаза манят, как омут, как магнит,
Их обладатели, будто бы к другим мирам принадлежит!
Восхищаются ими музыканты, художники и конечно же поэты,
Их не очень много, зеленоглазых по всему свету!
Хотим поздравить их всех с днем зеленых глаз,
Пусть горят они на земле, как драгоценный алмаз!
Счастья, гармонии, вдохновения от души желаем,
И еще раз Вас всех с праздником веселым поздравляем!
***
Зеленые глаза блестят, как изумрудная роса,
И словом не описать, какова эта неземная краса!
С днем зеленых глаз поздравляем их обладателей,
Вы всегда уникальны, не похожи на простых обывателей!
Пусть всем, кто с Вами будет рядом всегда сопутствует успех,
И раздается чистый, искренний, веселый, заразительный смех!
Мы поздравляем всех с этим необыкновенным сегодняшним днем,
И как же интересно, радостно, счастливо мы вместе на земле живем!
***
Зеленые глаза, как два изумруда блестят,
И озорством, и юмором эти уникальные глазки горят!
Всем хотим сказать, что приносят они счастье,
Хоть несут в себе таинственность, мифичность они не случайно!
Поздравим всех обладателей этих неземных, мистических глаз,
С днем интересным – с днем зеленых глаз!
Пожелать хотим во всем успеха, удачи, терпения,
И хорошего Вам всем феерического, сказочного настроения!