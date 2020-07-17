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    Жизнь

    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки

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    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки

    Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные

    17 июля отмечают свой праздник все обладатели зеленых глаз. Зеленый цвет глаз считается довольно редким. Это и мой праздник, отношусь к числу зеленоглазых).

    Люди с зеленым цветом глаз очень чувствительны и обладают хорошей интуицией. Недаром ведьмы и колдуньи зеленоглазые. Стремятся к гармонии во всем. Абсолютно не конфликтные, умеют достойно переживать поражения и беды. Очень требовательные к себе и окружающим, но отдают больше чем берут в отношениях. Зеленоглазые любят своих родных и друзей, всегда готовы прийти на помощь, но при этом не навязывают своих отношений. Не прощают измен и предательство. В работе целеустремленные и упорные, часто делают хорошую карьеру.

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    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки
    17 июля − День зеленых глаз. Факты, стихи и открытки

    Женщины с зелеными глазами романтичные и нежные. Долго присматриваются к своему партнеру. Умеют любить и прощать. Не конфликтные, доверяют своему спутнику и умеют решать неприятные ситуации. Зеленоглазые мужчины хорошие семьянины, из них получаются замечательные мужья и отцы. Они долго присматриваются к своей будущей партнерше. Но зато среди них много однолюбов. Они могут позволять себе вольности до 25 лет, затем женятся и посвящают себя семье. Мужчины с зелеными глазами очень тактичны и внимательны, способны окружить заботой и пониманием, но им бывает тоже нужна поддержка в стрессовых ситуациях.

    Поздравления

    ***

    Поздравляем с днем зеленых глаз всех сегодня,

    Глаза, будто бы речка самая полноводная!

    В зеленом омуте не устоять, просто можно утонуть,

    Как русалки, что преграждают путешественникам путь!

    Всех у кого зеленые глаза мы поздравляем,

    В вашем омуте потеряться с головой желаем!

    Не всегда искренни обладатели зеленых глаз,

    И поэтому заглянем в них еще, сотни тысяч раз!

    ***

    Зеленые глаза, как быстрые реки, бурлящие прекрасны,

    В Вас можно утонуть и с этим все нам ясно!

    Всех зеленоглазых людей мы сегодня поздравляем,

    И от всего сердца тишины и покоя в жизни желаем!

    Открыто смотрите на мир и поклонникам не удивляйтесь,

    И если, что-то не нравится, то их гоните прочь, не стесняйтесь!

    Цвет зеленой листвы он не приносит никому успокоения,

    Ты муза, что дарит художникам всегда вдохновение!

    ***

    Какой цвет глаз у меня самый любимый,

    Тогда посмотрите Вы в глаза моей милой!

    В них не возможно совсем никогда наглядеться,

    Можно, как в омуте закрутиться и совсем завертеться!

    Поздравить хочу всех с днем зеленых глаз,

    Укрощать нельзя их носителей, они подарок Ваш и наш!

    Еще раз поздравлю с этим необычным днем,

    И всем ведьмочкам зеленоглазым сонеты споем!

    ***

    Какое странное чувство тревоги слегка появилось,

    Зеленоглазая бестия возле меня вдруг объявилась!

    Все у кого родные есть с зелеными глазами,

    Знают, что можно потеряться в них от края до края!

    Поздравляем всех с днем зеленых, немного бесовских глаз,

    Мы просто боимся, а ты смотришь на нас, теряется глаз!

    Счастья и радости, надежды и любви им пожелаем,

    И еще раз от души их сегодня поздравляем!

    ***

    Зеленый цвет несет озорство и смуту в душе,

    Мы сегодня зеленоглазым преклонимся всем!

    Поздравления принимают обладатели зеленого омута,

    И от нечистой силы, многие считают, что все это!

    Счастья всем хочется и удачи во всем пожелать,

    Но никогда ты не смей ни в чем их упрекать!

    Пусть побольше на свете будет глаз с баловством,

    И радость обладания не нарушит мой покой!

    ***

    Зеленые глаза, удивительны, и как омут глубоки,

    Все обладатели натуры артистичны и динамичны!

    Поздравляем с днем зеленых ваших демонических глаз,

    Вы неотразимы сегодня, как всегда супер, высший пилотаж!

    Пожелать хотим Вам во всем здоровья и конечно личного счастья,

    Пусть Ваш дом обойдут все невзгоды и ненастья!

    Мы же с Вами попрощаемся, но надеюсь ненадолго,

    Вы как, русалка, что смотрит и маняще и грозно!

    ***

    Зеленые глаза таинственны, магически, прекрасны,

    Их обладатели выделяются в толпе и это ясно!

    Как зелень трав, что на опушке густо прорастает,

    Ваши глаза блестят, как будто бы просто играют!

    С днем зеленых глаз мы поздравляем всех Вас,

    И жизнь пусть будет супер, просто экстра класс!

    Веселитесь сегодня и танцуйте, пойте от души,

    До чего же Вы до безумия волшебно хороши!

    ***

    Колдовские зеленые глаза, вы сводите всех с ума,

    В ваших, как в омутах очах можно утонуть весьма!

    Вам хочется писать поэмы, посвящать стихотворения,

    И никто не в силах остановить это наше рвение!

    С днем зеленых глаз мы Вас, наши дорогие поздравляем,

    И от всего сердца только радости, любви и счастья желаем!

    Дарите окружающим надежду на прекрасное мгновение,

    И не покинет больше Вас никогда таинственное вдохновение!

    ***

    Бестии с зелеными, магическими, томными глазами,

    Мы готовы всегда по первому Вашему желанию идти за Вами!

    Поздравляем Вас с днем глаз Ваших изумрудных,

    В них кошачья полуулыбка и сказочных эльфов мудрость!

    Пусть у Вас всегда в жизни все мечтания сбываются,

    И фееричное, яркое шоу, под названием, жизнь продолжается!

    Вечно юными, как Геба, навсегда оставайтесь,

    И почаще в путешествия по свету Вы, конечно, выбирайтесь!

    ***

    Зеленые глаза манят, как омут, как магнит,

    Их обладатели, будто бы к другим мирам принадлежит!

    Восхищаются ими музыканты, художники и конечно же поэты,

    Их не очень много, зеленоглазых по всему свету!

    Хотим поздравить их всех с днем зеленых глаз,

    Пусть горят они на земле, как драгоценный алмаз!

    Счастья, гармонии, вдохновения от души желаем,

    И еще раз Вас всех с праздником веселым поздравляем!

    ***

    Зеленые глаза блестят, как изумрудная роса,

    И словом не описать, какова эта неземная краса!

    С днем зеленых глаз поздравляем их обладателей,

    Вы всегда уникальны, не похожи на простых обывателей!

    Пусть всем, кто с Вами будет рядом всегда сопутствует успех,

    И раздается чистый, искренний, веселый, заразительный смех!

    Мы поздравляем всех с этим необыкновенным сегодняшним днем,

    И как же интересно, радостно, счастливо мы вместе на земле живем!

    ***

    Зеленые глаза, как два изумруда блестят,

    И озорством, и юмором эти уникальные глазки горят!

    Всем хотим сказать, что приносят они счастье,

    Хоть несут в себе таинственность, мифичность они не случайно!

    Поздравим всех обладателей этих неземных, мистических глаз,

    С днем интересным – с днем зеленых глаз!

    Пожелать хотим во всем успеха, удачи, терпения,

    И хорошего Вам всем феерического, сказочного настроения!

     

    праздник
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