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    19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)

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    19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)

    Зейглер начал свою трансформацию в 2017 году при помощи гормонов

    Трансгендерный мужчина из Огайо пожаловался на трудности жизни с женской грудью. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

    19-летний Адонис Зейглер (Adonis Zeigler) поделился роликом, где рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в процессе смены пола. Герой материала объяснил, что из-за финансовых трудностей он не смог завершить свой переход полностью, поэтому его внешность начала вызывать вопросы у окружающих.

    Известно, что Зейглер начал свою трансформацию в 2017 году при помощи гормонов, из-за которых у него появилась обильная растительность по всему телу и лицу. Однако ему не хватило средств для серьезных операций по удалению молочных желез и видоизменению гениталий.

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    19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)
    19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)
    https://www.tiktok.com/@grungepuppi/video/7029051413904870662

    «Мне всего 19, я из бедной семьи, у меня нет работы. Не каждому человеку везет с богатыми родителями, которые могут профинансировать такие сложные хирургические операции. Перестаньте задавать подобные вопросы трансгендерным людям, если не готовы оплатить их счета», — высказался он на кадрах ролика, добавив, что устал от оскорблений.

    Публикация Зейглер стала вирусной и набрала 4,9 миллиона просмотров и 562 тысячи лайков. Кроме того, в последующих роликах молодой человек объяснил, что ему пришлось бросить свою работу, так как у него был ненормированный график и низкая зарплата. По его словам, зачастую коллеги относились к нему неуважительно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинку Тани Муиньо номинировали на премию «Грэмми- 2022». Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

    Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло» Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию «Грэмми».

    Недавно состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

    Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)