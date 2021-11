19-летний трансгендер пожаловался на большую грудь (видео)

Зейглер начал свою трансформацию в 2017 году при помощи гормонов

Трансгендерный мужчина из Огайо пожаловался на трудности жизни с женской грудью. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

19-летний Адонис Зейглер (Adonis Zeigler) поделился роликом, где рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в процессе смены пола. Герой материала объяснил, что из-за финансовых трудностей он не смог завершить свой переход полностью, поэтому его внешность начала вызывать вопросы у окружающих.

Известно, что Зейглер начал свою трансформацию в 2017 году при помощи гормонов, из-за которых у него появилась обильная растительность по всему телу и лицу. Однако ему не хватило средств для серьезных операций по удалению молочных желез и видоизменению гениталий.

«Мне всего 19, я из бедной семьи, у меня нет работы. Не каждому человеку везет с богатыми родителями, которые могут профинансировать такие сложные хирургические операции. Перестаньте задавать подобные вопросы трансгендерным людям, если не готовы оплатить их счета», — высказался он на кадрах ролика, добавив, что устал от оскорблений.

Публикация Зейглер стала вирусной и набрала 4,9 миллиона просмотров и 562 тысячи лайков. Кроме того, в последующих роликах молодой человек объяснил, что ему пришлось бросить свою работу, так как у него был ненормированный график и низкая зарплата. По его словам, зачастую коллеги относились к нему неуважительно.

