55-летняя монашка раскрыла секрет своей слишком молодой внешности

Женщина всегда выходит на улицу с зонтом, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень

Монахиня епископальной церкви в Нью-Джерси, США, раскрыла секрет своей молодой внешности и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

55-летняя Клодетт Моника Пауэлл (Claudette Monica Powell), или сестра Моника Клэр (Monica Clare), рассказала о том, как она ухаживает за кожей лица. Так, на кадрах одного из последних роликов она объяснила, что причина, по которой она выглядит на 30 лет, заключается в использовании детских кремов и защите лица от солнца.

Пауэлл отметила, что она всегда выходит на улицу с зонтом, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень. «Вероятно, поэтому у меня меньше морщин, чем у некоторых людей моего возраста», — добавила она. Помимо этого героиня материала предположила, что она кажется моложе из-за хорошего освещения и удачного ракурса на видео.

@nunsenseforthepeople I thought people would be asking questions about transubstantiation and Gregorian chant, but the ladies want the nunly skincare tips. #nunsoftiktok original sound - Claudette Powell

Публикация монахини стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров и 45 тысяч лайков. Пользователи сети принялись делать комплименты в адрес Пауэлл в комментариях. «Ты сказала, что тебе 55? Как?», «Естественная красота!», «Ты слишком крутая для нас!», «Выглядишь фантастически», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.