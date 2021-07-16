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    55-летняя монашка раскрыла секрет своей слишком молодой внешности

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    55-летняя монашка раскрыла секрет своей слишком молодой внешности

    Женщина всегда выходит на улицу с зонтом, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень

    Монахиня епископальной церкви в Нью-Джерси, США, раскрыла секрет своей молодой внешности и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

    55-летняя Клодетт Моника Пауэлл (Claudette Monica Powell), или сестра Моника Клэр (Monica Clare), рассказала о том, как она ухаживает за кожей лица. Так, на кадрах одного из последних роликов она объяснила, что причина, по которой она выглядит на 30 лет, заключается в использовании детских кремов и защите лица от солнца.

    Пауэлл отметила, что она всегда выходит на улицу с зонтом, поскольку из-за солнечных лучей у нее начинается мигрень. «Вероятно, поэтому у меня меньше морщин, чем у некоторых людей моего возраста», — добавила она. Помимо этого героиня материала предположила, что она кажется моложе из-за хорошего освещения и удачного ракурса на видео.

    @nunsenseforthepeople

    I thought people would be asking questions about transubstantiation and Gregorian chant, but the ladies want the nunly skincare tips. #nunsoftiktok

    original sound - Claudette Powell

    Публикация монахини стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров и 45 тысяч лайков. Пользователи сети принялись делать комплименты в адрес Пауэлл в комментариях. «Ты сказала, что тебе 55? Как?», «Естественная красота!», «Ты слишком крутая для нас!», «Выглядишь фантастически», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: TikTok новости
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    55-летняя монашка раскрыла секрет своей слишком молодой внешности