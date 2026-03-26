Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю

Кім Чен Ин також зазначив, що будь-яка зустріч з представниками США можлива лише за умови офіційного визнання КНДР ядерною державою

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що конфлікт між США та Іраном є прямим доказом правильності курсу Пхеньяна на збереження ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи перед Верховними народними зборами, він назвав ядерний статус КНДР «незворотним» і звинуватив Вашингтон у «державному тероризмі». На думку північнокорейського керівництва, доля Ірану та Венесуели демонструє, що лише наявність ядерного щита може стримати пряму військову агресію Сполучених Штатів.

Попри те, що Дональд Трамп висловив готовність відновити переговори з Пхеньяном, Кім Чен Ин висунув жорсткі умови для майбутнього діалогу. Він підкреслив, що будь-яка зустріч можлива лише за умови офіційного визнання КНДР ядерною державою та повної відмови США від «ворожої політики». Питання денуклеаризації більше не стоїть на порядку денному Північної Кореї, яка натомість активно розширює свій арсенал.

Паралельно КНДР зміцнює військовий альянс із Москвою. Північнокорейські війська вже проходять підготовку поблизу українського фронту, а Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди та ракети. В обмін на це режим Кіма отримує від Кремля паливо, продовольство та конфіденційні військові технології. Участь доньки Кіма, Кім Чу Е, у військових заходах додатково сигналізує про те, що ядерна програма є стратегією на покоління вперед, яку Пхеньян не збирається обмінювати ні на що.

Раніше повідомлялося, що північнокорейські державні медіа засудили дії США та Ізраїлю проти Ірану, проте приховали від власного народу факт загибелі аятоли Алі Хаменеї. Це мовчання є стратегічним: ідеологія Пхеньяна тримається на міфі про невразливість вождя, а визнання того, що верховного лідера іншої держави можна ліквідувати, створило б небезпечний прецедент.