Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
фото: ЦТАК

Кім Чен Ин також зазначив, що будь-яка зустріч з представниками США можлива лише за умови офіційного визнання КНДР ядерною державою 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що конфлікт між США та Іраном є прямим доказом правильності курсу Пхеньяна на збереження ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи перед Верховними народними зборами, він назвав ядерний статус КНДР «незворотним» і звинуватив Вашингтон у «державному тероризмі». На думку північнокорейського керівництва, доля Ірану та Венесуели демонструє, що лише наявність ядерного щита може стримати пряму військову агресію Сполучених Штатів.

Попри те, що Дональд Трамп висловив готовність відновити переговори з Пхеньяном, Кім Чен Ин висунув жорсткі умови для майбутнього діалогу. Він підкреслив, що будь-яка зустріч можлива лише за умови офіційного визнання КНДР ядерною державою та повної відмови США від «ворожої політики». Питання денуклеаризації більше не стоїть на порядку денному Північної Кореї, яка натомість активно розширює свій арсенал.

Паралельно КНДР зміцнює військовий альянс із Москвою. Північнокорейські війська вже проходять підготовку поблизу українського фронту, а Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди та ракети. В обмін на це режим Кіма отримує від Кремля паливо, продовольство та конфіденційні військові технології. Участь доньки Кіма, Кім Чу Е, у військових заходах додатково сигналізує про те, що ядерна програма є стратегією на покоління вперед, яку Пхеньян не збирається обмінювати ні на що. 

Раніше повідомлялося, що північнокорейські державні медіа засудили дії США та Ізраїлю проти Ірану, проте приховали від власного народу факт загибелі аятоли Алі Хаменеї. Це мовчання є стратегічним: ідеологія Пхеньяна тримається на міфі про невразливість вождя, а визнання того, що верховного лідера іншої держави можна ліквідувати, створило б небезпечний прецедент. 

Читайте також

На марці зображений Патріарший собор Воскресіння Христового під час відключення електроенергії
Ватикан випустив незвичайну марку на підтримку українців
27 лютого, 08:45
РФ вдарила по Харкову
РФ вдарила по Харкову
3 березня, 06:13
Ескалація навколо Ірану підняла ризик нафтового шоку
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи
4 березня, 12:46
Через Ормузьку протоку світ відкриває нафтові резерви
Через війну в Ірані світ пішов на історичний крок
11 березня, 21:07
Майкл Б. Джордан отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Грішники»
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року
16 березня, 04:26
Трамп заявив, що Путін боїться американської зброї
Трамп розповів, що насправді боїться Путін
16 березня, 20:19
Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен
«Енергетичний Рамштайн» у Брюсселі: подробиці
16 березня, 19:45
Данія підготувала сценарій оборони Гренландії від можливого захоплення
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
19 березня, 10:23
Реальна ціна війни значно вища, адже основні витрати з’являться пізніше
Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном
22 березня, 05:49

Президент Куби розкрив деталі про переговори з США
Президент Куби розкрив деталі про переговори з США
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
NYT: Трамп породив глобальний хаос у світі
NYT: Трамп породив глобальний хаос у світі
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану

В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
