У Польщі харків’янку після інсульту виселили з реабілітаційного центру: деталі інциденту

Юлія Відміцька
У Вікторії після інстульту паралізовані всі кінцівки
фото: Gazeta Wyborcza

Вікторія проходила реабілітацію у будинку соціальної допомоги після пережитого інсульту

39-річну українку Вікторію з Харківщини після інсульту виселили з будинку соціальної допомоги, де вона проходила реабілітацію. Тепер жінку переселили до притулку для бездомних. Про це пише «Главком» із посиланням на польську газету Gazeta Wyborczа.

Вікторія переїхала до Польщі ще у 2022 році з Рогані Харківської області у березні 2022 року, тоді росіяни влучили у будинок навпроти її дому. У Польщі родина жила спочатку у селі Далінова Підкарпатського воєводства, а згодом в селі Кросно, де жінка разом із батьком працювала на картонному заводі у Корчині.

У 2024 році батько Вікторії помер від раку мозку. Через рік недуга здолала й Вікторію, вона пережила інсульт, після чого в неї паралізувало всі кінцівки. Завдяки щоденній реабілітації харків’янка через чотири місяці вже могла сидіти у візку, їсти та говорити.

фото: Gazeta Wyborcza

Реабілітацію жінка проходила у будинку соціальної допомоги у Кросно. Однак 5 березня у Польщі змінилося законодавство стосовно допомоги українцям. Біженцям обмежили доступ до соціальної підтримки, зокрема нові правила торкнулися можливості проживати у центрах з постійним доглядом. Тож причиною виселення українки з реабілітаційного центру стали зміни у законодавстві Польщі про допомогу українцям. 

Тому Вікторія була змушена покинути центр, її попросили залишити будинок соціальної допомоги та перевели її до притулку для бездомних у Ярославі.

За словами працівників соціального будинку, Вікторія дві ночі підряд плакала через виселення. «Про те, що Вікторія більше не може залишатися у нас і потрапить до притулку, ми дізналися 3 або 4 березня, а 5 березня набув чинності новий закон, і громада перестала оплачувати її перебування. Вона плакала дві ночі. Те, що з нею сталося, є нелюдським», – сказали працівниці.

фото: Gazeta Wyborcza

Наразі Вікторія живе у кімнаті для п'ятьох людей, що ускладнює її пересування на візку. Проте українка продовжує виконувати фізичні вправи, що відновитися після інсульту. «Там, у Кросно, я мала власну кімнату, мала реабілітацію. А тут речі тримаю під ліжком. Я хотіла б повернутися до Кросна. Там, у хоспісі, моя мама, я хотіла б ще її побачити», – розповіла Вікторія.

фото: Gazeta Wyborcza

Як відомо, польський уряд анонсував закриття соціальних прихистків для українців до червня цього року. Як стверджує, віцепрезидент Союзу українців у Польщі Ігор Горків, у подібній ситуації можуть опинитися й інші громадяни України, які наразі не мають можливості орендувати житло в цій країні.

До слова, у Польщі люди з інвалідністю можуть отримати житло лише за наявності польського посвідчення про інвалідність.

Нагадаємо, у польській Познані правоохоронці затримали жінку, яка напала на двох громадянок України та вигукувала ксенофобські образи. У мережі з’явилося відео, на якому жінка поводиться агресивно та намагається вдарити постраждалих. За попередніми даними, вона могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Під час інциденту нападниця вигукувала: «Це, чорт забирай, Польща, а не Україна», а також погрожувала викликати поліцію та вимагала від жінок «забиратися в Україну».

