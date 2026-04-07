У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)

Син Лілії Лепцьо 12 років перебуває на апараті ШВЛ

У Львові водій інклюзивного таксі відмовився везти дитину з інвалідністю. Мати хлопчика Лілія Лепцьо розповіла про інцидент та зазначила, що водій відмовився від поїздки через апарат ШВЛ (штучна вентиляція легень), на якому перебуває її син. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Лілії Лепцьо.

Як розповіла, Ліля Лепцьо одного вечора вона викликала інклюзивне таксі від Uklon, аби доїхати із сином додому, однак водій відмовив їй у поїздці. «Година була о пів на дев'яту. Водій прийняв замовлення. Ми з Максимом зібралися виходити. Водій подзвонив і сказав, що він не відвезе нас, оскільки в нього ще два замовлення. І він мусить їхати на Винники. Вийде година часу і він не встигне, а його робочий день до десятої години. Я сказала, добре, шкода, звісно, але як не завезете, то не завезете. Кажу, тоді скасовуйте замовлення», – розповіла Лілія Лепцьо.

Врешті жінка відмовилася скасовувати замовлення, через 10 хвилин водій перетелефонував їй та повідомив, що через п’ять хвилин він приїде та відвезе її із сином за адресою. Коли водій приїхав, він відмовився везти жінку з дитиною. «40 хвилин ми стояли на паркінгу, на холоді, з причини незрозумілої для мене: у Максима не такий візок, Максим не такий пасажир. Це не його зона відповідальності. Він такого не буде робити, не буде їхати, не буде нічого робити», – пояснила пасажирка.

Водій інклюзивного таксі відмовився від поїздки через апарат ШВЛ, на якому перебуває Максим Лепцьо фото: Ліля Лепцьо/Facebook

На слова жінки, про те, що вона вже три роки користується послугами інклюзивного таксі, водій заявив, що він таких пасажирів ніколи не возив та не буде.

Син Лілії Лепцьо 12 років знаходиться на портативному апараті ШВЛ, з яким він живе вдома, ходить у парки та їздить у кінотеатри. За словами львів’янки, саме це стало головною причиною, чому водій відмовився від поїздки.

«З’ясувалося, що водій не хоче везти, оскільки є апарат ШВЛ у візку. На питання, а яким чином апарат ШВЛ дотичний до вашого транспортного засобу, яким ви керуєте, я аргументів не отримала. Для мене це було щось неприпустиме, оскільки моя дитина на апараті ШВЛ 12 років і я знаю, як із ним поводитися. Моя дитина не була ні хвора, ні синя. Він абсолютно дивився на те, як його мама виборює право на те, щоб його завезли додому о 10 годині вечора. Як йому відмовляє спеціальний сервіс, який для цього створювався», – поділилася жінка.

Лілії Лепцьо зауважила, що водій «просто боявся», що щось станеться під поїздки, на що вона пояснювала таксисту, що вона несе відповідальність за свою дитину. Врешті водій усе ж таки довіз пасажирку з її сином додому. «Він завіз нас додому, пробував щось говорити в машині, я сказала, що я не готова ні слухати, ні комунікувати більше. Я була в абсолютній істериці. Мені було не просто образливо, я була розчавлена. Ви не уявляєте, як це, бути на моєму місці», – зазначила мати.

Жінка повідомила, що в сервісі таксі Uklon перед нею вибачилися. Однак це не змінило її емоційного стану, у якому вона та її син перебувають після інциденту.

Нагадаємо, у Варшаві таксист напав на вагітну громадянку України та застосував проти неї сльозогінний газ. Інцидент стався 12 лютого у центрі міста, біля будинку, де жінка мешкає з чоловіком уже понад 10 років. За словами постраждалої Анастасії, вона перебуває на п’ятому місяці вагітності. Того дня її чоловік намагався виїхати з подвір’я, однак таксі перекрило проїзд. Водій заїхав на вузьку вулицю попри заборонний знак і заблокував виїзд іншим автомобілям.