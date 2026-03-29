Найвужчий у світі: який вигляд має будинок шириною 63 см

glavcom.ua
Будинок покликаний показати, що щастя не залежить від розміру житла, а від того, як людина використовує доступний простір
фото: odditycentral.com

Усередині є кухня, ванна кімната, спальня, їдальня, кабінет, пральня та навіть два поверхи, з’єднані сходами

У місті Уараль на півночі Перу розташований унікальний будинок, ширина якого становить лише 63 сантиметри. Він вважається одним із найвужчих повністю функціональних житлових об’єктів у світі. Як інформує «Главком», про це пише Oddity Central.

Попри мініатюрні розміри, будинок спроєктований так, щоб забезпечити всі базові умови для комфортного проживання. Усередині є кухня, ванна кімната, спальня, їдальня, кабінет, пральня та навіть два поверхи, з’єднані сходами. Усе це розміщено у просторі, який за шириною не перевищує 63 сантиметри.

Проєкт належить місцевому мешканцю Фабіо Морено. За його словами, будинок покликаний показати, що щастя не залежить від розміру житла, а від того, як людина використовує доступний простір. Яскравий дизайн і незвична конструкція вже привернули увагу тисяч відвідувачів, і будинок поступово стає туристичною цікавинкою.

Розташований поруч із головною площею міста, він відкритий для огляду, однак через надзвичайно вузький простір відвідувати його одночасно можуть лише декілька людей, а пересування всередині значно обмежене.

Фабіо Морено подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, аби офіційно зафіксувати будинок як найвужчий у світі. Наразі триває процес перевірки, який містить офіційні вимірювання та підтвердження технічної документації. Водночас автор проєкту переконаний, що його будівля має всі шанси отримати цей статус.

Раніше українець назвав найкращі міста Італії для життя.

