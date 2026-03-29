Найвужчий у світі: який вигляд має будинок шириною 63 см

У місті Уараль на півночі Перу розташований унікальний будинок, ширина якого становить лише 63 сантиметри. Він вважається одним із найвужчих повністю функціональних житлових об’єктів у світі. Як інформує «Главком», про це пише Oddity Central.

Попри мініатюрні розміри, будинок спроєктований так, щоб забезпечити всі базові умови для комфортного проживання. Усередині є кухня, ванна кімната, спальня, їдальня, кабінет, пральня та навіть два поверхи, з’єднані сходами. Усе це розміщено у просторі, який за шириною не перевищує 63 сантиметри.

Проєкт належить місцевому мешканцю Фабіо Морено. За його словами, будинок покликаний показати, що щастя не залежить від розміру житла, а від того, як людина використовує доступний простір. Яскравий дизайн і незвична конструкція вже привернули увагу тисяч відвідувачів, і будинок поступово стає туристичною цікавинкою.

Розташований поруч із головною площею міста, він відкритий для огляду, однак через надзвичайно вузький простір відвідувати його одночасно можуть лише декілька людей, а пересування всередині значно обмежене.

Фабіо Морено подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, аби офіційно зафіксувати будинок як найвужчий у світі. Наразі триває процес перевірки, який містить офіційні вимірювання та підтвердження технічної документації. Водночас автор проєкту переконаний, що його будівля має всі шанси отримати цей статус.

