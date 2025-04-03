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США ввели мита проти... безлюдних островів. Росії нові тарифи не торкнулись

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США ввели мита проти... безлюдних островів. Росії нові тарифи не торкнулись
Ці острови є домом для численних популяцій пінгвінів
фото з відкритих джерел

Щодо України також запроваджені мита у 10%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. У переліку країн є острови Герд і Макдональд, де мешкають тільки пінгвіни. Про це повідомляє «Главком».

Дональд Трамп ввів 10% мито на острови Герд і Макдональд в південній частині Індійського океану. Ці безлюдні острови є важливими для екології через популяції пінгвінів.
 
Проти Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї не запроваджено взаємні мита США. Щодо України запроваджені мита у 10%.

Газета The New York Times з посиланням на джерело в Білому домі зазначила, що нові тарифи не торкнулись цих країн, оскільки ці країни вже стикаються з надзвичайно високими митами, і раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами.

Вже 5 квітня почне діяти базова тарифна ставка, а з 9 квітня почнуть діяти взаємні тарифи.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». 

Опубліковано повний перелік введених США торгових мит по країнах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торговельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій.

В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. 

«Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

Також відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, о 06:00 за київським часом, виступить із заявою, щодо введення Трампом нових 20% мит на імпорт товарів з ЄС.

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Теги: тарифи Дональд Трамп

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