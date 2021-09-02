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    Андрей Шевченко показал своих ближайших родственников (фото)

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    Бывший тренер национальной сборной опубликовал фото, которое назвал Family dinner in Kiev

    Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на своей странице в Facebook показал совместное фото с родными. На фотографии Шевченко позирует с мамой Любовью Николаевной, сестрой Еленой, ее мужем Андреем и племянницей Анастасией.

    «Семейный ужин в Киеве, люблю вас» - подписал фото Шевченко.

    facebook.com/shevaofficial/
    facebook.com/shevaofficial/

    Напомним, ранее украинский футболист Андрей Шевченко поздравил свою жену с днем рождения. На странице в Facebook спортсмен трогательно обратился к Кристен Пазик.

    Также жена бывшего главного тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила его с 17-летием брака. Модель и многодетная мать опубликовала в соцсети несколько архивных фото с мужем и поблагодарила его за любовь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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    Андрей Шевченко показал своих ближайших родственников (фото)