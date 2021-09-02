Андрей Шевченко показал своих ближайших родственников (фото)
Бывший тренер национальной сборной опубликовал фото, которое назвал Family dinner in Kiev
Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на своей странице в Facebook показал совместное фото с родными. На фотографии Шевченко позирует с мамой Любовью Николаевной, сестрой Еленой, ее мужем Андреем и племянницей Анастасией.
«Семейный ужин в Киеве, люблю вас» - подписал фото Шевченко.
Напомним, ранее украинский футболист Андрей Шевченко поздравил свою жену с днем рождения. На странице в Facebook спортсмен трогательно обратился к Кристен Пазик.
Также жена бывшего главного тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила его с 17-летием брака. Модель и многодетная мать опубликовала в соцсети несколько архивных фото с мужем и поблагодарила его за любовь.
Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».
Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте
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