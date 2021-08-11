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    Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

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    Андрей Шевченко вместе с женой - Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)
    Андрей Шевченко вместе с женой

    Жена Шевченко показала четверо сыновей

    Легенда украинского футбола и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. Об этом он написал на своих страничках в социальных сетях.

    «С днем рождения, любовь моя. Мы так сильно любим тебя», - написал Шевченко под снимком с женой – американской моделью Кристен Пазик.

    На втором снимке – все семейство Шевченко, в том числе и четверо сыновей. Все они одеты в белую одежду, а празднование, судя по фото, проходило на берегу океана.

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    Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)
    Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)
    facebook.com/shevaofficial

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной.

    Модель и многодетная мать запостила несколько архивных фото с мужем и поблагодарила его за любовь.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

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    Теги: знаменитости семья Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)