Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

Жена Шевченко показала четверо сыновей

Легенда украинского футбола и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. Об этом он написал на своих страничках в социальных сетях.

«С днем рождения, любовь моя. Мы так сильно любим тебя», - написал Шевченко под снимком с женой – американской моделью Кристен Пазик.

На втором снимке – все семейство Шевченко, в том числе и четверо сыновей. Все они одеты в белую одежду, а празднование, судя по фото, проходило на берегу океана.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной.

Модель и многодетная мать запостила несколько архивных фото с мужем и поблагодарила его за любовь.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.



