Анджелина Джоли готова бежать в Лондон из-за Брэда Питта
- Сьогодні, 08:01
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Эпопея с их разводом Брэда и Анджелины никак не закончится — супруги все еще делят детей
Анджелина утверждает, что Брэд давит на нее — требует равноправной опеки. Из-за этого актриса даже готова оставить актерскую карьеру и сбежать в Лондон.
Впрочем, чего только не делает Джоли, чтобы не думать о разводе. Актриса с головой ушла в работу — она работает над второй частью «Малифисенты», продюсирует фильм The One And Only Ivan («Один и единственный Иван»), а также планирует сниматься в байопике о после ООН Джейн Гудолл.
Однако такое увлечение делами до добра не доводит — считают друзья посла ООН. Джоли сильно исхудала и столкнулась с гипертонией.
«Она мало ест, совсем о себе не заботится. Мы боимся за последствия», — рассказывают знакомые.
Джерело: graziamagazine.ru