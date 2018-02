Эпопея с их разводом Брэда и Анджелины никак не закончится — супруги все еще делят детей

Анджелина утверждает, что Брэд давит на нее — требует равноправной опеки. Из-за этого актриса даже готова оставить актерскую карьеру и сбежать в Лондон. Впрочем, чего только не делает Джоли, чтобы не думать о разводе. Актриса с головой ушла в работу — она работает над второй



Анджелина Джоли

Впрочем, чего только не делает Джоли, чтобы не думать о разводе. Актриса с головой ушла в работу — она работает над второй частью «Малифисенты», продюсирует фильм The One And Only Ivan («Один и единственный Иван»), а также планирует сниматься в байопике о после ООН Джейн Гудолл.





Джерело: graziamagazine.ru