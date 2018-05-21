Анна Седокова рассказала, как сбежала из семьи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

Певица уже два года не общается со своей матерью

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, которая в последние годы активно строит карьеру в стране-агрессоре, призналась, что сбежала от своей матери. По словам артистки, это связано с чрезмерной опекой, которой окружала ее мама. В результате последняя осталась жить в Украине.

«У меня были сложные отношения. Мама слишком сильно за меня волновалась и пыталась опекать. Понимаю, откуда это: она пережила самый грязный развод, который я только могу представить, хотела уберечь меня от подобного и где-то передавила. Я испугалась и убежала», - сказала певица.

Также она добавила, что уже около двух лет не общается с матерью. Сейчас же она мечтает познакомить ее с внуком.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 18 Тра 2018 р. о 4:17 PDT

Джерело: Обозреватель