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    Анна Седокова рассказала, как сбежала из семьи

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    Анна Седокова - Анна Седокова рассказала, как сбежала из семьи
    Анна Седокова

    Певица уже два года не общается со своей матерью

    Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, которая в последние годы активно строит карьеру в стране-агрессоре, призналась, что сбежала от своей матери. По словам артистки, это связано с чрезмерной опекой, которой окружала ее мама. В результате последняя осталась жить в Украине.

    «У меня были сложные отношения. Мама слишком сильно за меня волновалась и пыталась опекать. Понимаю, откуда это: она пережила самый грязный развод, который я только могу представить, хотела уберечь меня от подобного и где-то передавила. Я испугалась и убежала», - сказала певица.

    Также она добавила, что уже около двух лет не общается с матерью. Сейчас же она мечтает познакомить ее с внуком.

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    Джерело: Обозреватель

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