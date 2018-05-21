Анна Седокова рассказала, как сбежала из семьи
-
Розсилка
Анна Седокова
Певица уже два года не общается со своей матерью
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, которая в последние годы активно строит карьеру в стране-агрессоре, призналась, что сбежала от своей матери. По словам артистки, это связано с чрезмерной опекой, которой окружала ее мама. В результате последняя осталась жить в Украине.
«У меня были сложные отношения. Мама слишком сильно за меня волновалась и пыталась опекать. Понимаю, откуда это: она пережила самый грязный развод, который я только могу представить, хотела уберечь меня от подобного и где-то передавила. Я испугалась и убежала», - сказала певица.
Также она добавила, что уже около двух лет не общается с матерью. Сейчас же она мечтает познакомить ее с внуком.
Джерело: Обозреватель