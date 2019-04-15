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    Жизнь

    Анна Винтур заявила, что Мелания Трамп не появится на обложке Vogue

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    Анна Винтур - Анна Винтур заявила, что Мелания Трамп не появится на обложке Vogue
    Анна Винтур
    Sncmedia.ru

    На протяжении последних лет на обложках журнала Vogue появлялись не только популярные знаменитости и представители мира моды, но и политики

    Среди политических фигур оказались Хилари Клинтон и Мишель Обама, а вот Мелании Трамп в статусе первой леди США до сих пор не было на страницах модного издания, несмотря на то, что она занимает свой пост уже третий год.

    В недавнем интервью редактор журнала Анна Винтур публично намекнула, что Мелания не появится на обложке Vogue, и та, в свою очередь, ответила на столь категоричное заявление.

    Когда-то Анна Винтур была так же принципиально настроена против семейства Кардашьян, однако прошло несколько лет, и Ким, Кайли и Кендалл украсили собой обложки различных выпусков журнала. Место на обложке издания три раза успела занять Мишель Обама, дважды — Хилари Клинтон, а также Иванка Трамп.

    Однако редактор журнала оказалась настроена против Мелании Трамп, о чём она дала понять в интервью каналу CNN: «Очевидно, что эти женщины являются иконами и вдохновляют других женщин по всему миру. Но я уверена, что сейчас не время делать это. Нужно быть справедливыми и оценивать ситуацию со всех сторон. Пора занять твёрдую позицию и отстаивать то, во что вы верите».

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